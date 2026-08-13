Descuentos de hasta el 100% en Querétaro capital si heredas o te donan una casa: ¿Cuál es la fecha límite y cómo realizar el trámite?

El Municipio de Querétaro puso en marcha el Programa de Estímulo Fiscal Familiar por Transmisión Patrimonial (PEF-TP), mediante el cual aplica descuentos de entre el 40% y el 100% en el impuesto sobre traslado de dominio para escriturar herencias o donaciones antes del 31 de diciembre de 2026.

El presidente municipal, Felipe Fernando Macías, activó el esquema junto con la Secretaría de Finanzas para brindar certeza jurídica en la regularización de viviendas. La medida beneficia a cónyuges, concubinos, hijos, padres y abuelos que busquen poner en orden escrituras o donaciones, incluyendo además beneficios y condonación de recargos en el impuesto predial de predios urbanos edificados.

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¿Cómo acceder a las reducciones del 100% para escriturar inmuebles por donación o herencia en Querétaro?

La Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro gestiona este beneficio para destrabar la regularización de propiedades transmitidas por donación entre vivos o mediante juicio sucesorio testamentario e intestamentario. La reducción tributaria aprobada por el Cabildo se calcula con base en la valuación catastral de la vivienda dentro de la capital del estado.

Las condiciones fijadas para la aplicación del descuento en las contribuciones municipales contemplan:

Descuento directo del 40% al 100% en el impuesto sobre traslado de dominio según el valor comercial del predio.

en el impuesto sobre traslado de dominio según el valor comercial del predio. Quita de recargos e incentivos fiscales aplicables exclusivamente a terrenos urbanos con construcción.

aplicables exclusivamente a terrenos urbanos con construcción. Presentación obligatoria de la constancia de no adeudo en contribuciones locales al momento de iniciar la gestión.

¿Cuáles son los requisitos obligatorios y los pasos para tramitar el incentivo ante la Secretaría de Finanzas?

El Consejo de Notarios del Estado de Querétaro trabaja en coordinación con la Secretaría de Finanzas para validar la documentación legal antes de la fecha límite del 31 de diciembre de 2026. El proceso puede realizarse de forma presencial en las oficinas de la dependencia o de manera digital a través del portal institucional Traslanet.

Para completar la solicitud del estímulo fiscal de transmisión patrimonial se requiere cumplir con todos los pasos:

Acreditación de parentesco: presentar actas del Registro Civil que certifiquen la calidad de cónyuge, concubino, descendiente o ascendiente en línea recta sin límite de grado.

presentar actas del Registro Civil que certifiquen la calidad de cónyuge, concubino, descendiente o ascendiente en línea recta sin límite de grado. Registro en la plataforma: descargar el formulario en la página web de Traslanet y cargar los expedientes digitalizados del inmueble.

descargar el formulario en la página web de Traslanet y cargar los expedientes digitalizados del inmueble. Expediente notarial: acudir a la notaría pública asignada para formalizar la escritura con la clave de descuento autorizada por la autoridad municipal.

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