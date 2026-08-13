Tormenta tropical Lala se formó en el oceáno Pacífico

La tormenta tropical Lala se formó este jueves 13 de agosto en el océano Pacífico, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) y de acuerdo con las previsiones, el ciclón tiene altas probabilidades de que se convierta en un huracán.

La tormenta tropical se dirige a la Gran Isla de Hawái y la amenaza debido a que rápidamente se mueve a aguas cálidas y podría impactarla como un huracán.

Tormenta tropical Lala Se forma la tormenta tropical Lala en el océano Pacífico (Centro Nacional de Huracanes)

¿Cuándo se convertirá en huracán la tormenta tropical Lala?

La tormenta tropical Lala tiene previsto convertirse en huracán el sábado y podría acercarse peligrosamente a la Isla el viernes de la próxima semana.

Tropical Storm #Lala Advisory 5 (5 AM HST, Thu Aug 13): Tropical Storm Lala Forms. Hurricane Watch Issued for the Big Island of Hawaii. https://t.co/NyUGSIFCuo — NHC Pacific (@NHC_Pacific) August 13, 2026

¿Qué es una tormenta tropical?

La tormenta tropical tiene vientos máximos sostenidos en superficie que oscilan entre 39 y 73 mph 34 y 63 nudos) y se emite aviso de huracán cuando existe la posibilidad de que se registren vientos sostenidos de 74 mph o más dentro del área especificada en el aviso.

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