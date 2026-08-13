Los hongos aportan muchos nutrientes; estos son los tipos que hay en México

Las lluvias en los bosques favorecen la presencia de los hongos que forman parte de nuestra alimentación, cultura y saberes desde tiempos prehispánicos y la UNAM dio a conocer cuáles son los beneficios que aporta este alimento.

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Beneficios que aportan los hongos

Sigfrido Sierra Galván, profesor de la Facultad de Ciencias de la máxima casa de estudios indicó que México es el segundo país del mundo con más hongos comestibles ya que cuenta con 400 especies.

Aunque los hongos están compuestos 90% de agua también contienen hidratos de carbono, proteínas y vitaminas como la tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6 y folato o B9, minerales como el fósforo, potasio, hierro, cobre y zinc.

También tienen compuestos antioxidantes que ayudan a proteger el sistema inmunológico y prevenir tumores y enfermedades neurodegenerativas.

De los hongos se obtiene la penicilina y ayudan en la conservación de quesos y pulque en la fermentación, sirven como colorantes, conservantes y potenciadores de sabor.

Tipos de hongos comestibles en México

Algunos de los hongos comestibles que más se consumen en México son:

Patitas de pájaro

Champiñón

Portobello

Seta

Hongo blanco

Shiitake o seta china

Aunque es importante destacar que no todos los hongos son aptos para comer ya que algunas especies pueden ser tóxicas pues cuentan con propiedades estimulantes, medicinales y alucinógenas e incluso pueden provocar:

Malestar general

Dolor en el abdomen, como cólico

Náusea

Vómito

Mareo

Diarrea aguada o sanguinolenta

Las hongueras son las únicas capaces de conocer a la perfección cuáles hongos son comestibles y cuáles no; sin embargo, su conocimiento no se transmite ya que hay muy pocas personas a las que les interesa este tema.

¿Estamos en “Hongosto”? 🍄📆 ¡Sí!, el mes del champiñón, el portobello, el hongo blanco y muchos otros, ya que la temporada de lluvias es propicia para su proliferación. De la mano de un #ExpertoUNAM, explora la riqueza fúngica de México, el segundo país con más especies de… pic.twitter.com/GzF2XKicFt — UNAM (@UNAM_MX) August 13, 2026

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