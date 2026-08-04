5 aparatos de debes desconectar para evitar el consumo fantasma y pagar menos del recibo de luz CFE

Dejar algunos aparatos eléctricos conectados durante toda la noche puede incrementar el consumo de energía sin que los usuarios lo noten. Este fenómeno es conocido como “consumo fantasma” y ocurre cuando los dispositivos permanecen enchufados aunque estén apagados o en modo de espera, lo que termina reflejándose en el recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Tanto la CFE como la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), exhortan a la población a desconectar los equipos durante las horas de descanso y así contribuir al ahorro en el recibo de luz.

Al tomar estas medidas también se ayuda al medio ambiente al disminuir la huella de carbono y ahorrar energía.

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¿Qué aparatos se deben desconectar en la noche para que el recibo de luz no llegue caro?

Para evitar que suba el recibo de luz CFE por el consumo fantasma o en modo de espera, debes desconectar por la noche: televisores, consolas de videojuegos, cargadores de celular, microondas y computadoras.

¿Qué es el consumo fantasma?

El consumo fantasma o en modo stand-by es la energía eléctrica que absorben los aparatos enchufados a la corriente aunque estén apagados o no se utilicen. Representa entre el 7% y el 11% de la luz consumida en un hogar.

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