¿Tu medidor de luz de CFE marca de más? Así puedes saber si presenta una falla

Un recibo de luz mucho más alto puede llegar a generarte dudas acerca del funcionamiento de tu medidor de la CFE; aunque en la mayoría de los casos se deba a un aumento del consumo eléctrico, también existe la posibilidad de que el aparato se encuentre descalibrado o presente una falla.

Por fortuna, existe una forma sencilla de detectar posibles anomalías en tu medidor antes de solicitar una revisión formal a la CFE. Cabe decir que un mayor consumo, se debe especialmente a las temporadas de calor debido al uso prolongado del aire acondicionado, ventiladores y otros aparatos eléctricos .

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¿Cómo saber si tu medidor de la CFE registra consumo cuando todo está apagado?

Una primera comprobación consiste en desconectar la instalación eléctrica de la vivienda desde el interruptor general y observar el medidor durante unos minutos.

En un medidor digital puedes revisar si la lectura en kwh continúa avanzando; en los equipos de electrodomésticos, el movimiento del mecanismo puede servir como referencia. Cualquier comportamiento que parezca normal puede ser motivo para solicitar una revisión aunque está prueba, no confirma por sí sola una falla en el medidor de CFE.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) explica que los medidores digitales muestran la lectura de energía en kilowatt-hora (kWh), y cuenta con un procedimiento específico para revisar su funcionamiento.

¿Qué hacer si sospechas que tu medidor de la CFE marca de más?

Lo más recomendable solicitar directamente una revisión del medidor a la Comisión; el trámite puede realizarse mediante el portal de la CFE, en un Centro de Atención a Clientes o llamando al 071, disponible las 24 horas.

La CFE señala que la revisión no tiene costo si se detecta una falla en el medidor, pero si el equipo funciona correctamente, puede aplicarse una cuota vigente y por concepto de verificacion.

También conviene comparar las lecturas actuales con recibos anteriores y revisar qué aparatos permanecen encendidos durante más tiempo.

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