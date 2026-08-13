Arrestan a Octavio Cortés en EUA; acusado de golpear recepcionista en hotel de Santa Fe, CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que fue detenido Octavio Cortés en San Diego, California, Estados Unidos, en colaboración con instancias internacional. Se trata del hombre acusado de golpear a una recepcionista en un hotel de Santa Fe, en la capital del país.

Por medio de un comunicado de prensa, las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informó que, previo al arresto, solicitaron la emisión de una ficha roja por la Interpol, debido a que Cortés es buscado por su probable participación en el delito de feminicidio.

El intercambio de información y colaboración de la Fiscalía CDMX con autoridades estadounidenses permitieron localizar, identificar y detener en San Diego California a Octavio “N”, investigado por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa contra… pic.twitter.com/zKcsIlvbxL — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) August 13, 2026

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Fiscalía de CDMX buscan la extradición de Octavio Cortés a México

La Fiscalía de CDMX detalló que trabajó en conjunto con autoridades estadunidenses para dar con el paradero de Octavio Cortés, al tener la posibilidad de que el ahora detenido hubiera salido del país tras emitirse la orden de aprehensión.

Aunque no se dio a conocer la fecha específica de la detención, sí se detalló que fue encabezada por autoridades migratorias, quienes se contactaron con la Fiscalía capitalina al reconocer que había una investigación en CDMX en su contra.

“Esta colaboración permitió que, una vez que Octavio “N” fue detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos, se confirmara su identidad y se estableciera que era buscado por la Fiscalía CDMX en cumplimiento de una orden de aprehensión", se pudo leer en el comunicado que se emitió el pasado miércoles 12 de agosto.

Actualmente permanece en prisión y México está en busca de su deportación para seguir con el caso que es calificado como intento de feminicidio.

¿Por qué acusan de intento de feminicidio a Octavio Cortés?

El hombre, quien era reconocido por trabajar en Mazatlán, Sinaloa, fue conocido nacionalmente, luego de que se volviera viral un video en donde se le ve golpeando a una recepcionista en un hotel de la alcaldía Cuajimalpa, en CDMX, el pasado mes de junio.

En la grabación se le ve a Octavio Cortés con una actitud fuera de sí, golpeando el mostrador de la recepción, arrojando teléfonos contra una mujer, arrebatándole un teléfono celular, mientras que en todo momento le gritaba y la señalaba con groserías. Otro video se compartió en redes sociales y ahí se pudo ver su rosto.

La recepcionista presentó una denuncia en la Fiscalía capitalina y ahí comenzó la investigación.

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