Evacúan el National Mall en Washington por alerta de tormentas eléctricas en celebración del Freedom 250

Momentos de incertidumbre se vivieron este sábado en Washington, D.C., luego de que las autoridades de Estados Unidos ordenaran una evacuación preventiva del National Mall debido a una alerta por tormentas eléctricas, justo cuando se desarrollaban las actividades conmemorativas de Freedom 250; Día de la Independencia de Estados Unidos.

La medida fue implementada como parte de los protocolos de protección civil para salvaguardar a los miles de asistentes que se encontraban reunidos en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital estadounidense.

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⛈️🏟️ Autoridades de Estados Unidos ordenaron la evacuación de los asistentes a las festividades de Freedom 250 en el National Mall de Washington, tras una alerta por tormentas eléctricashttps://t.co/Llsrk8VSIh pic.twitter.com/xMkkcslPyu — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 5, 2026





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Alerta en EUA: desalojan a miles de personas del National Mall por riesgo de tormentas eléctricas

De acuerdo con las autoridades, la evacuación se realizó tras la emisión de una alerta meteorológica que advertía acerca de la posibilidad de tormentas eléctricas en la zona.

Ante el riesgo que representan los rayos para las personas reunidas en espacios abiertos, se pidió a los asistentes abandonar el área y dirigirse a lugares seguros mientras las condiciones climáticas eran evaluadas. Cabe decir que hasta el momento del cierre de esta nota, no se han reportado personas lesionadas ni incidentes graves relacionados con la evacuación.

"The safety of our guests, performers, and staff is our top priority. Due to approaching severe storms, Freedom 250, United States Secret Service, United States Park Police, National Park Service, the Federal Emergency Management Agency, and all public safety partners are asking… pic.twitter.com/6uV5EecGQA — Freedom 250 (@Freedom250) July 4, 2026

¿Qué es Freedom 250?

Las festividades de Freedom 250 forman parte de una serie de eventos conmemorativos realizados en Estados Unidos y reúnen a miles de personas para disfrutar de actividades culturales, espectáculos, además de ceremonias públicas.

El National Mall, ubicado entre el Capitolio y el Monumento a Lincoln, suele ser el escenario principal de este tipo de celebraciones debido a su relevancia histórica y capacidad para recibir a grandes concentraciones de visitantes.

Los servicios meteorológicos de Estados Unidos siguen vigilando la evolución de las condiciones atmosféricas para determinar cuándo será seguro reanudar las actividades.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones del personal de emergencia en caso de nuevas alertas.

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