Vapor, asadores y descuento INAPAM: el clásico balneario en Puebla para dar un chapuzón económico en familia

Para quienes buscan un paseo familiar sin salir de la ciudad de Puebla, el Balneario Agua Azul conserva ese ambiente de día de campo entre albercas, áreas verdes y comida preparada al aire libre. El lugar funciona desde 1935 y sus aguas termales sulfuro-cálcicas forman parte de una tradición que ha acompañado a varias generaciones de poblanos gracias a su tranquilidad y ambiente sereno.

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Además de ser un plan cercano, la entrada se mantiene accesible: el boleto para adulto cuesta $150 pesos, mientras que los adultos mayores con credencial INAPAM pagan solo $130 pesos. Esa misma tarifa se ofrece a niños y estudiantes con credencial vigente, por lo que adultos mayores pueden aprovechar estos descuentos para pasar un día tranquilo junto a sus nietos y otros familiares durante estas vacaciones.

¿Cuánto cuesta entrar al Balneario Agua Azul?

Las tarifas publicadas actualmente por el balneario son:

Adultos: $150 pesos

$150 pesos Niños: $130 pesos

$130 pesos INAPAM: $130 pesos

$130 pesos Estudiantes con credencial vigente: $130 pesos

$130 pesos Menores de 3 años: entrada gratuita

Además, los martes, miércoles y jueves la entrada general baja a $130 pesos. Los viernes también hay una promoción familiar: por cada boleto de adulto puede entrar gratis un niño de hasta 10 años o que no rebase los 1.45 metros de estatura. Estas promociones no aplican durante Semana Santa, Pascua ni días festivos.

¿Qué incluye la entrada al Balneario Agua Azul?

El plan va más allá de entrar a nadar. Agua Azul cuenta con distintas áreas para pasar varias horas entre agua, descanso y actividades familiares.

Entre sus servicios y espacios se encuentran:

Albercas

Áreas verdes

Baños de vapor

Regaderas y vestidores

Asadores

Canchas deportivas

Juegos infantiles

Espacios de descanso

Uno de los puntos más prácticos para las familias es que se permite ingresar con alimentos y bebidas, de modo que se puede llevar comida desde casa y aprovechar los asadores del lugar.

Por todo lo anterior, Agua Azul puede convertirse en el lugar perfecto para aquellos abuelos y abuelas que deseen disfrutar de un día junto a sus familiares sin gastar una fortuna y a un precio muy bajo.

¿Qué tienen de especial las aguas de Agua Azul?

El propio balneario explica que sus aguas provienen de la zona de La Malinche y, durante su recorrido natural, adquieren minerales como azufre y alumbre. Además, las describe como aguas termales sulfuro-cálcicas, que se renuevan de manera natural.

Esta característica, junto con sus áreas arboladas y sus décadas de historia, ha convertido a Agua Azul en uno de los paseos tradicionales dentro de la capital poblana.

¿Dónde está y qué horario tiene el Balneario Agua Azul?

El balneario se encuentra en Prolongación 11 Sur 5117, Calzada Mayorazgo, Puebla, Puebla, por lo que no es necesario salir de la ciudad para organizar el paseo.

De acuerdo con su página oficial, opera todos los meses del año, de lunes a domingo, de 07:00 a 18:00 horas, incluidos periodos vacacionales y días festivos.

Para confirmar promociones o resolver dudas antes de acudir, el establecimiento publica el teléfono 222 243 1330.

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