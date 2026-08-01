Es oficial en Guanajuato: cierran Paseo Irapuato dos meses y medio por obras — estas son los carriles afectados y las rutas alternas

El gobierno municipal de Irapuato, en el estado de Guanajuato, inició una obra de gran escala en Paseo Irapuato el pasado 27 de julio. Los trabajos de repavimentación afectan dos carriles del cuerpo oriente y generan cambios en la circulación durante casi tres meses, por lo que las autoridades ya definen las rutas alternas disponibles para quienes circulan a diario por la zona.

La intervención cubre los tramos de Lázaro Cárdenas a la calle Florencia y de Héroe de Nacozari a avenida Reforma, donde el pavimento presenta un desgaste severo. El proyecto contempla nueva carpeta asfáltica y la renivelación de pozos de visita, además de señalamiento horizontal y vertical que refuerza la seguridad vial en la zona.

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¿Qué carriles de Paseo Irapuato permanecerán cerrados en Guanajuato y cuáles son las rutas alternas?

Según comunicaron de forma oficial el Gobierno de Irapuato, el cierre parcial en Paseo Irapuato afecta al cuerpo oriente de la vialidad desde el 27 de julio. La medida responde al deterioro del pavimento en dos tramos específicos, donde el Gobierno Municipal de Irapuato retira la carpeta asfáltica actual para colocar una superficie nueva.

Tramos y carriles cerrados:

Cuerpo oriente de Paseo Irapuato, de bulevar Lázaro Cárdenas a calle Florencia

Cuerpo oriente de Paseo Irapuato, de Héroe de Nacozari a avenida Reforma

Dos carriles cerrados de forma temporal durante toda la obra

Rutas alternas habilitadas:

Bulevar Lázaro Cárdenas

Calzada de los Chinacos

Avenida Héroe de Nacozari

Las autoridades piden precaución adicional en tres cruceros clave de la zona. Los puntos de mayor riesgo se ubican en Paseo Irapuato con Lázaro Cárdenas, en Lázaro Cárdenas con Calzada de los Chinacos y en Héroe de Nacozari con Calzada de los Chinacos, donde aumentará el tráfico vehicular durante los próximos meses.

La obra en Guanajuato contempla también la renivelación de pozos de visita y bocas de tormenta en ambos tramos. El nuevo señalamiento horizontal y vertical se instalará conforme avancen los trabajos, con el fin de ordenar la circulación provisional mientras dura la intervención en Paseo Irapuato.

¿Cuánto durará la obra en Paseo Irapuato y qué se hará?

El Gobierno Municipal de Irapuato estima una duración máxima de dos meses y medio para el mantenimiento de Paseo Irapuato. Los trabajos comenzaron formalmente el 27 de julio y se prolongarán hasta mediados de octubre en Guanajuato.

El proyecto en Paseo Irapuato incluye la remoción del pavimento dañado y la colocación de nueva carpeta de concreto asfáltico. La renivelación de pozos y bocas de tormenta forma parte del paquete de trabajos, junto con el señalamiento horizontal y vertical definitivo.

El municipio destaca que la intervención busca mejorar la infraestructura vial y ampliar la vida útil de la vialidad. La inversión total y el detalle presupuestal de la obra en Paseo Irapuato no fueron precisados por las autoridades hasta el cierre de esta nota.

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