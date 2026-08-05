Nuevo León: los carriles centrales en este tramo de la avenida Miguel Alemán seguirán cerrados hasta el 23 de octubre por la nueva estación de la Línea 6 del Metro

La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León mantiene cerrados los carriles centrales de Avenida Miguel Alemán, desde Eulogio Flores hasta Vereda de Tamarindos, debido a las obras de la Estación Arboledas de la Línea 6 del Metro. El bloqueo vial en el municipio de San Nicolás de los Garza se extenderá durante 90 días seguidos hasta el próximo 23 de octubre.

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¿Qué tramo de la avenida Miguel Alemán en Monterrey permanece sin circulación?

La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León interrumpió el paso vehicular en los carriles principales en dirección al Aeropuerto Internacional de Monterrey para maniobrar con maquinaria pesada. Las restricciones viales provocan demoras de más de una hora para miles de automovilistas que transitan diariamente por esta arteria metropolitana.

La circulación sobre esta importante avenida opera bajo las medidas de transporte dispuestas en el sector:

La desviación hacia vías laterales: habilita únicamente dos carriles laterales en el sector de Bosques del Oriente para desahogar la carga vehicular.

habilita únicamente dos carriles laterales en el sector de Bosques del Oriente para desahogar la carga vehicular. El carril de incorporación extra: recibe de forma paulatina a los conductores que se desplazan desde calles secundarias anteriores.

recibe de forma paulatina a los conductores que se desplazan desde calles secundarias anteriores. El periodo de restricción total concluirá el 23 de octubre tras cumplir tres meses continuos de intervenciones sobre la carpeta asfáltica.

Avenida Miguel Alemán, Nuevo León Los Carriles centrales de la Avenida Alemán permanecerán cerrados por tres meses por las obras en la Estación Arboledas de la Línea 6 del Metro. (Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León)

¿Cuál es el nivel de avance de la Línea 6 del Metro y qué infraestructuras se construyen en la avenida Miguel Alemán?

El Gobierno del Estado de Nuevo León reporta un progreso cercano al 90 por ciento en el viaducto elevado de la Línea 6 del Metro. Los esfuerzos técnicos se enfocan en levantar los accesos superiores y equipar la Estación Arboledas para el nuevo sistema de monorriel.

El despliegue de infraestructura en la red estatal de transporte contempla aspectos operativos de alta prioridad:

Montaje de estructuras elevadas: escaleras y rampas que permitirán el ascenso de los usuarios hacia el andén central.

escaleras y rampas que permitirán el ascenso de los usuarios hacia el andén central. Operativo de vialidad: señalización preventiva y agentes de tránsito para resguardar la zona de grúas.

señalización preventiva y agentes de tránsito para resguardar la zona de grúas. Conexión interurbana: articula el traslado masivo de pasajeros desde el centro de Monterrey hasta San Nicolás de los Garza.

Las cuadrillas mantendrán los cierres hasta completar la fase pesada de la estación.

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