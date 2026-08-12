México envía el primer cargamento de ayuda a humanitaria a Colombia tras terremoto

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de la Defensa Nacional, envió 19.5 toneladas de ayuda humanitaria, repartidas en 854 despensas, a Colombia durante las primeras horas del miércoles 12 de agosto.

De acuerdo a un comunicado oficial, en total se enviarán 58.5 toneladas de ayuda humanitaria tras el terremoto de 7.4 de magnitud, las cuales se enviarán en otros vuelos que partirán de Santa Lucía, Estado de México (Edomex), a Pereira, Colombia, los días 12, 13 y 14 de agosto.

“(...) partieron 19 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a Pereira, Colombia”, se pudo leer.

COMUNICADO CONJUNTO. "Envía México Ayuda Humanitaria al pueblo de Colombia tras afectaciones por sismo".https://t.co/AOe1tjvaQm pic.twitter.com/w0ALrYwY3X — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 12, 2026

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México reserva más ayuda humanitaria para Colombia

Por su parte, Defensa detalló que mantiene “en alerta” al agrupamiento de Ayuda Humanitaria Cali, es decir, a 255 militares especialistas y 20 binomios caninos para ser desplegados en distintas zonas del país sudamericano y ayuda a la población “en caso de ser necesario”.

Además, en el Centro Estratégico Militar de Acopio se mantienen en reserva dotaciones de agua embotellada, medicamentos, herramientas y mochilas de primeros auxilios, entre otros artículos.

Conviene recordar que el Gobierno de México envió la ayuda humanitaria hasta este miércoles, luego de que Colombia hizo una petición oficial, debido a que primero realizaron un análisis de las afectaciones.

Gobierno de Colombia agradece la ayuda humanitaria de México

Por medio de un mensaje en redes sociales, la Cancillería de Colombia agradeció a México por el envío de ayuda humanitaria para los damnificados del terremoto.

“Hoy llegará a Pereira el primer envío de ayuda humanitaria, desde México, con 19.5 toneladas de despensas, para los damnificados del terremoto. Se esperan vuelos adicionales, en los próximos días. ¡Colombia no está sola! La comunidad internacional está con nosotros. ¡Gracias México por su solidaridad!“, se pudo leer.

Asimismo, se dio a conocer que se decretaron tres días de luto nacional en memoria de las personas que fallecieron en el país, donde, según la agencia Reuters, suman 254 personas muertas y más de dos mil 500 heridos.

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