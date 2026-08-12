El error que JAMÁS debes cometer al usar el Wi-Fi gratuito en aeropuertos y hoteles en estas vacaciones en agosto 2026

Si vas a usar el Wi-Fi gratuito de un aeropuerto, hotel o cafetería durante estas vacaciones de agosto, el peor error que puedes cometer es conectarte sin comprobar primero que la red sea realmente oficial. Y es que aunque las redes públicas pueden ser útiles para consultar mapas, revisar reservaciones o pedir transporte, también pueden engañar a los usuarios y crear verdaderos problemas.
Ante esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con un semáforo de conexión que permite identificar qué tan conveniente es utilizar una red Wi-Fi pública y qué precauciones tomar antes de ingresar información personal.
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¿Qué color tiene la red Wi-Fi a la que vas a conectarte?
Profeco divide las conexiones en tres niveles. La idea es que, antes de conectarte, revises algunas señales para decidir si puedes utilizar la red o es mejor evitarla.
Luz verde: conexión segura. Es la que ofrece un establecimiento que puedes identificar, como un aeropuerto, hotel o cafetería. Aun así, lo recomendable es confirmar el nombre exacto de la red con el personal del lugar antes de conectarte.
Una conexión confiable no debería pedirte información que no necesita para darte acceso a internet. Si la página de acceso solicita contraseñas de otras aplicaciones, datos bancarios o permisos que no tienen relación con el servicio, es mejor no continuar.
Luz amarilla: conexión con precaución. Aquí se encuentran las redes abiertas, sin contraseña, o aquellas con nombres demasiado genéricos, como “wifi gratis 123”. Que una red no tenga contraseña no significa automáticamente que sea maliciosa, pero sí requiere mayor precaución.
Si necesitas utilizar una conexión de este tipo, limítate a actividades de bajo riesgo, como:
- Consultar mapas o direcciones.
- Revisar información turística.
- Buscar horarios o datos de un establecimiento.
- Consultar una reservación sin introducir información financiera.
Luz roja: evita conectarte. Son las redes que presentan señales claras de sospecha. Por ejemplo, si aparecen dos conexiones con nombres similares y no sabes cuál pertenece al establecimiento, no elijas una al azar.
También es mejor abandonar la conexión si:
- La red tiene un nombre extraño o intenta hacerse pasar por otra.
- La página de acceso te redirige constantemente a sitios desconocidos.
- Te solicita datos bancarios para conectarte.
- Pide acceso a contactos, cámara u otras funciones que no necesita.
- Te pide descargar archivos o supuestas actualizaciones para darte internet.
¿Qué hacer para evitar riesgos al usar Wi-Fi público?
Según la Profeco, la recomendación más importante es no confiar automáticamente en una red solo porque aparece disponible en el aeropuerto, hotel o cafetería. Antes de conectarte, confirma con el establecimiento cuál es su conexión oficial.
También puedes tomar estas medidas durante tus vacaciones:
- Desactiva la conexión automática al Wi-Fi, para que tu teléfono no se conecte por sí solo a redes que no has verificado.
- Evita compras y operaciones bancarias mientras estés conectado a una red pública.
- No introduzcas contraseñas de cuentas importantes si no tienes certeza de que la conexión es confiable.
- Revisa que los sitios utilicen HTTPS antes de proporcionar información personal.
- Mantén actualizado tu celular y sus aplicaciones para reducir vulnerabilidades.
- Descarga aplicaciones únicamente de tiendas oficiales, especialmente si necesitas mapas, transporte o servicios de viaje.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también recomienda comprobar con el personal del establecimiento que una red pública sea auténtica y prestar atención al sitio al que se accede después de conectarse.
Además, durante 2026 se han documentado campañas que aprovechan las redes Wi-Fi públicas y sus páginas de acceso para intentar engañar a los usuarios. Microsoft, por ejemplo, alertó sobre una campaña que utilizaba portales de conexión aparentemente legítimos en espacios como hoteles para intentar que las personas descargaran software malicioso.
Por eso, si durante tu viaje encuentras una red Wi-Fi gratuita, no te conectes automáticamente solo porque tenga el nombre del aeropuerto o del hotel. Confirmar primero que sea la conexión oficial puede ser la diferencia entre aprovechar internet gratis y exponer innecesariamente tus datos.
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