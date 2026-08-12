¡Cuidado con celulares “olvidados”! Así funciona el nuevo FRAUDE de secuestro virtual en Michoacán

Autoridades de Michoacán alertan acerca de un nuevo modus opernadi de secuestro virtual en el que los delincuentes utilizan teléfonos celulares aparentemente olvidados o extraviados como una herramienta para obtener información personal y posteriormente llevar a cabo una extorsión.

La advertencia fue difundica por la Serctrearía de Seguridad Pública de Michiacán, que pidió a la población no caer en este fraude, además de evitar proporcionar datos personales a desconocidos.

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Nueva estafa para secuestro virtual provoca alerta en Michoacán No recojas celulares “olvidados”: Este es el nuevo modus operandi de secuestro virtual en Michoacán (YULIYATABA/Getty Images)

Así funciona el nuevo FRAUDE de secuestro virtual en Michoacán

De acuerdo con la alerta, los delincuentes dejarían deliberadamente un teléfono celular en algún sitio para provocar que otra persona lo recoja. Posteriormente buscarían establecer contacto con quien encontró el dispositivo y mediante diferentes estrategias, obtendrían información sobre su identidad, familiares o entorno.

Es información podría utilizarse después para realizar llamadas de extorsión o simular un secuestro.

La modalidad guarda similitudes con otros casos de secuestro virtual documentados en Michoacán. En febrero de 2026, la SSP reportó que una víctima fue localizada sana y salva después de qué los delincuentes intentaron obtener dinero mediante amenazas telefónicas.

¿Qué hacer si encuentras un teléfono celular?

La principal recomendación es no intentar contactar al propietario ni proporcionar información personal através del dispositivo.

Si recibes llamadas amenazantes o alguien intenta obtener datos personales o dinero, las autoridades recomiendan mantener la calma, evitar realizar depósitos y solicitar ayuda

La SSP Michoacán tienes disponibles los números 911 para emergencias y “089″ para denunciar anónima, ambos utilizados para atender reportes relacionados con extorsión y secuestro virtual.

Cabe señalar que en este tipo de delitos, compartir información aparentemente inofensiva puede convertirte en una herramienta para los extorsionadores.

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