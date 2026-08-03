El programa de Nissan que muchos conductores no conocen: así puedes sumar 3 años más de garantía cuando vence la original

Miles de dueños de un vehículo Nissan dejan vencer su garantía de fábrica sin saber que existe una alternativa directa con la marca. El programa de Nissan permite sumar 3 años de garantía adicionales, o hasta 125,000 kilómetros de cobertura, una vez que se agota el respaldo original de 3 años o 60,000 kilómetros. La contratación no pasa por un seguro externo, sino por la red de Distribuidores Autorizados Nissan en todo el país.

Nissan activa la cobertura extendida desde el día inmediato siguiente al vencimiento de la garantía original, sin ningún periodo de espera de por medio. La Garantía Extendida cubre los costos de reparación de fallas mecánicas o eléctricas y se puede pagar de contado o financiada dentro del Crédito Nissan del propietario.

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¿Qué cubre el programa de Nissan para los autos que ya vencieron su garantía?

Nissan diseña la Garantía Extendida para que el propietario no absorba de golpe el costo de una falla mecánica una vez que termina el respaldo de fábrica. El servicio se realiza únicamente en Talleres Autorizados Nissan, con personal certificado por la marca, y las piezas usadas son siempre refacciones originales del fabricante.

La cobertura no se limita a la reparación en sí. Nissan también respalda con garantía todo procedimiento realizado en el taller, además de las piezas que se instalan durante ese servicio, lo que reduce el riesgo de un gasto repetido por la misma falla.

Junto con la protección mecánica, el propietario recibe un esquema de asistencias que opera todos los días del año. Nissan lo integra como parte del mismo programa, sin costo adicional para quien ya contrató la extensión de garantía, y lo activa desde cualquier punto del trayecto donde ocurra el imprevisto.

La Garantía Extendida Nissan cubre reparaciones, mano de obra y refacciones originales. (Nissan)

Lo que cubre la Garantía Extendida:

Atención en Talleres Autorizados Nissan

Mano de obra certificada

Refacciones originales

Garantía en los procedimientos realizados y en las piezas instaladas

Esquema integral de asistencias incluido:

Atención inmediata las 24 horas los 365 días del año

Arrastre de grúa

Asistencia médica

Cambio de llanta

Suministro de gasolina

Servicios de cerrajería

Gastos de hotel por avería

¿Cómo contrata un dueño de Nissan la garantía extendida antes de que venza la original?

El trámite depende de una condición de tiempo: Nissan exige que el auto entre al programa antes de que termine la garantía de fábrica. El propietario debe acudir a un Distribuidor Autorizado Nissan para iniciar el proceso, ya que la marca no ofrece esta gestión fuera de su red oficial.

Una vez ahí, el dueño elige entre dos formas de pago para cubrir el costo del programa. Nissan permite pagar la Garantía Extendida de contado o integrarla como parte de las mensualidades de un Crédito Nissan vigente, sin necesidad de abrir un financiamiento aparte.

La cobertura queda activa por un plazo fijo desde que expira la garantía original. Nissan la extiende por 3 años más o hasta 125,000 kilómetros, lo que se cumpla primero, y a partir de ese momento el vehículo mantiene la misma protección contra fallas mecánicas y eléctricas que tenía de fábrica.

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