Ferias de regreso a clases 2026: Profeco anuncia descuentos en útiles, mochilas y uniformes; consulta sedes

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que instalará las Ferias de Regreso a Clases 2026, para apoyar a las familias mexicanas en la compra de útiles escolares baratos.
Si tienes estudiantes en casa, esta información te interesa. En adn Noticias, te contamos cuáles son las fechas, sedes y horarios para ir a surtir la lista de útiles escolares de la SEP.
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¿Qué son las Ferias de Regreso a Clases de Profeco?
Las Ferias de Regreso a Clases son bazares que instala la Profeco en las 32 entidades de la República mexicana. En estos lugares, los padres y madres de familia pueden adquirir los materiales didácticos, cuadernos y mochilas que la Secretaría de Educación Pública (SEP) solicita a los estudiantes de educación básica.
Para que este inicio del ciclo escolar 2026-2027 no signifique un golpe fuerte al bolsillo de las familias mexicanas, la Profeco instalará 55 bazares en los que podrás comprar a precios de remate, cuadernos, mochilas, calzado, libros, papelería, entre otros materiales didácticos.
¿Dónde están más baratos los útiles escolares del 5 al 9 de agosto?
Las Ferias de Regreso a Clases 2026 se instalarán en distintas sedes de los diferentes estados de México a partir del 31 de julio y hasta el 4 de septiembre. Las sedes son las siguientes:
- 3 al 31 de agosto: Carmen, Campeche, Parque Tila. Calle 35 (entre 42 y 44), s/n, Col. Tila, C.P. 24170.
- 5 de agosto: Veracruz, Veracruz, Parque Coronel Manuel Gutiérrez Zamora. Av. Ignacio Rayón, s/n, Col. Centro, C.P. 91700.
- 6 al 8 de agosto: Cuautitlán Izcalli, Edomex, Zona de Bancos. Calle Temoaya, No. 34, Col. Centro Urbano, C.P. 54700.
- 7 de agosto: Culiacán, Sinaloa, Polideportivo Juan S. Millán. Av. Dr. Ruperto López Paliza, No. 145B, Col. Centro, C.P. 80000.
- 7 al 9 de agosto: Mérida, Yucatán, Cámara de Comercio. Av. Itzaés X 31 y 33, No. 273, Col. García Ginerés, C.P. 97070.
- 7 al 15 de agosto: Escárcega, Campeche, Parque principal Miguel Hidalgo y Costilla. Calle 29 (entre 28 y Av. Héctor Pérez Martínez), s/n, Col. Centro, C.P. 24350.
No gastes de más y aprovecha las opciones que ofrece la Profeco para surtir la lista de útiles de la SEP.
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