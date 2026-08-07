Cada lunes en las escuelas de México, se rinden honores a la bandera en una ceremonia cívica integrada por la banda de guerra y una escolta escolar, la cual se conformaba por alumnos con mejor promedio, pero ahora eso cambiará.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), implementó una nueva medida en la que ahora los alumnos que sean parte de la escolta escolar no forzosamente serán los de mejores calificaciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo se elegirá a los integrantes de la escolta escolar?

La SEP realizó una actualización en la Guía Operativa donde señalan que ahora la integración de la escolta escolar debe ser de manera rotativa, con el fin de fomentar la equidad de distintos grupos en las ceremonias cívicas.

“La integración de la escolta debe realizarse bajo los principios de igualdad, inclusión y no discriminación, evitando prácticas excluyentes basadas únicamente en el rendimiento académico, el sexo u otras condiciones”, detalla la Guía Operativa.

Este cambio forma parte del enfoque de la Nueva Escuela Mexicana, el cual busca dar un carácter formativo a las actividades cívicas y favorecer la integración de la comunidad escolar.

Por ello, ahora la escolta escolar ya no se conformará por estudiantes con mejores calificaciones, sino que las escuelas deberán incluir a diferentes alumnas y alumnos, bajo los criterios de inclusión y participación.

¿Cuándo entra en vigor el cambio a la escolta escolar?

Y es que, con este cambio, ahora el promedio de los estudiantes dejará de ser el factor principal para conformar la escolta escolar, dando paso a un nuevo mecanismo de rotación.

Estas nuevas medidas para la escolta escolar comenzarán a aplicarse en el ciclo escolar 2026-2027, el cual iniciará el próximo 31 de agosto. Es importante señalar que solamente serán en las escuelas de la Ciudad de México.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

Cambios en la escolta escolar divide opiniones

Tras el anuncio hecho por la SEP sobre los cambios de criterios en las escoltas escolares, especialistas en pedagogía han advertido por este nuevo sistema rotativo.

Miembros de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que se requiere práctica y disciplina para formar parte de la escolta escolar.

Por ello, un sistema rotativo o al azar podría generar más inconvenientes entre los participantes de la escolta escolar, al no ser una distribución equitativa.

Padres de familia también han cuestionado la decisión de la SEP ante posibles bajas en el rendimiento de estudiantes al ya no tener ese incentivo de los mejores promedios.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.