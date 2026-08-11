Si no estás conforme con la escuela o el turno de secundaria que le fue asignado a tu hijo para el ciclo escolar 2026-2027, todavía existe la posibilidad de solicitar un cambio en la Ciudad de México.

La Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), habilitó un periodo específico para que madres, padres y tutores puedan pedir una nueva asignación. Si te interesa, aquí en and Noticias te contamos el proceso, requisitos y fecha límite para el cambio de turno o escuela a nivel secundaria.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

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¿Cómo realizar el cambio de turno o escuela a nivel secundaria?

En este periodo vacacional, los padres de familia pueden realizar diversos trámites escolares rumbo al ciclo escolar 2026-2027, uno de ellos es el cambio de plantel o turno en secundaria.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la AEFCM publicaron el proceso que se debe realizar para el cambio de turno o plantel dando clic en el siguiente enlace: https://www.aefcm.gob.mx/gbmx/varios/solicitud-inscripcion-cambio-escuela-2026/.

¿Qué documentos necesito para el cambio de turno o escuela en secundaria?

Después de haber ingresado al enlace e identificar el banner “Solicitud de inscripción o cambio de escuela a preescolar, primaria o secundaria, sujeto a disponibilidad de espacio, Ciclo Escolar 2026-2027”, deberán tener los siguientes datos:

CURP

País o Estado (en caso de venir de otra entidad o del extranjero)

Tres opciones de escuela

Dos direcciones de correo electrónico

Número telefónico

Tras concluir el registro y validar los datos capturados, el sistema proporcionará un número de folio con el que podrán verificar el resultado de la solicitud.

Este cambio solamente está habilitado para estudiantes de 2° y 3° de secundaria.

📚 Si aún no realizaste la preinscripción a 1.º de secundaria en Ciudad de México, ¡todavía estás a tiempo!



📅 El 12 de agosto es el último día para realizar el registro. Para más información, visita el sitio de la #AEFCM: https://t.co/n7KJNrkELJ pic.twitter.com/mGcBMOKYe5 — SEP México (@SEP_mx) August 11, 2026

Fecha límite para el cambio de turno o plantel y resultados

Es importante señalar que los padres de familia y/o tutores tienen una fecha límite para realizar el cambio de escuela o turno en secundaria.

Desde el pasado lunes 3 hasta el viernes 14 de agosto será el plazo para poder realizar este trámite. Los resultados se darán a conocer el próximo miércoles 26 de agosto.

También vale la pena aclarar que, a partir de que se proporcione el comprobante de asignación, tendrán 5 días hábiles para realizar la inscripción, de lo contrario, se perderá la validez.

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