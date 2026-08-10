Corte de agua MASIVO en Culiacán: Más de 100 colonias se quedarán sin suministro; fecha y lista completa

Un corte de agua masivo afectará a miles de familias que habitan en 115 colonias de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac) informó que se realizarán trabajos de mantenimiento en la red hidráulica que comenzarán el martes 11 de agosto.

Si vives en el municipio de Culiacán, te recomendamos que revises la lista de colonias afectadas por el corte de agua masivo.

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¿Por qué no hay agua en Culiacán?

A través de un comunicado, la Japac dio a conocer a los habitantes de Culiacán que tiene programado un corte de agua masivo, debido a que los técnicos saldrán a realizar trabajos de mantenimiento en los sedimentadores de la Planta Potabilizadora San Lorenzo.

Inicio del corte de agua: Martes 11 de agosto , a partir de las 06:00 a.m.

, a partir de las 06:00 a.m. Fin del corte de agua: Miércoles 12 de agosto, durante la mañana.

Corte de agua en Culiacán Colonias que se quedan sin agua en Culiacán este 11 de agosto. (Faceboolk)

Lista de colonias que se quedan sin agua en Culiacán

A lo largo del año, la Japac lleva a cabo cortes de agua programados con el objetivo de realizar trabajos de mantenimiento y reparación de la infraestructura hidráulica. El organismo señaló que estas acciones son indispensables para mantener la eficiencia del proceso de potabilización y garantizar el agua que se distribuye a la población, sobre todo en esta temporada de lluvias.

Algunas de las colonias afectadas son: Adolfo López Mateos, Aeropuerto, Bachigualato, Andalucía, Antonio Nakayama, Buenos Aires, Bugambilias, Campo Bello, Chulavista, CNOP, Diana Laura Riojas, Domingo Rubí, El Diez, Esthela Ortiz, Felipe Ángeles, Francisco I Madero, Hacienda de la Mora, Infonavit Barrancos, La Condesa, La Estancia, Las Torres, Lázaro Cárdenas, Los Arcos, Los Portales, Mercado de Abastos, Mezquitillo, entre otras. Aquí te compartimos la lista completa de colonias que se quedan sin agua en Culiacán del 11 al 12 de agosto.

La Japac recordó a la ciudadanía puede comunicarse al Aquatel 073 o enviar un mensaje al WhatsApp 667 100 0406 para recibir información adicional sobre los trabajos y el restablecimiento del servicio.

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