Confirmado en Monterrey: multarán a conductores que superen este límite de velocidad en zonas escolares

El aumento del tránsito vehicular durante el ciclo escolar eleva el riesgo de accidentes cerca de las escuelas. Las autoridades confirman que multarán a conductores que superen este límite de velocidad en zonas escolares: 30 kilómetros por hora durante los horarios de mayor movimiento frente a los planteles educativos.

Los elementos de tránsito redoblan la vigilancia en Nuevo León para resguardar a estudiantes, madres, padres y personal docente que cruzan las calles todos los días. Ante esta problemática multarán a los conductores con sanciones que van de los $2,346.20 a los $3,519.30 pesos.

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¿En qué horarios aplica el límite de velocidad escolar en Monterrey?

El Artículo 52, fracción I del Reglamento de Tránsito y Vialidad de Monterrey fija la velocidad máxima en 30 km/h dentro de zonas y horarios escolares y faculta a los elementos de tránsito para sancionar cualquier exceso frente a los planteles.

El horario escolar en Nuevo León comprende tres franjas específicas cada día hábil. Los elementos de tránsito refuerzan la vigilancia en la entrada matutina, la salida intermedia y la salida vespertina, cuando el flujo de estudiantes y vehículos alcanza su punto más alto.

7:00 a 9:30 horas — entrada matutina

11:30 a 14:30 horas — salida intermedia y entrada vespertina

16:30 a 18:30 horas — salida vespertina

Fuera de estos horarios, el límite general en el municipio vuelve a 50 kilómetros por hora, salvo señalamiento distinto. Nuevo León mantiene la restricción vigente todos los días hábiles del ciclo escolar, sin excepciones para conductores locales o foráneos.

El límite de 30 km/h ya rige en las escuelas de Monterrey. (ChatGPT)

¿Cuánto cuesta superar el límite de velocidad en zonas escolares de Nuevo León?

El mismo Artículo 52, fracción I, fija una sanción de 20 a 30 cuotas de Unidad de Medida y Actualización, equivalente a entre $2,346.20 y $3,519.30 pesos en el estado. La multa golpea directamente el bolsillo de quienes ignoran los señalamientos escolares.

Más allá del costo económico, superar el límite en zonas escolares eleva el riesgo real de un atropellamiento. La prevención pesa más que la multa para las autoridades de tránsito en Nuevo León.

Recomendaciones para conductores en las zonas escolares de Nuevo León

Las autoridades de tránsito hacen un llamado directo a los conductores del área metropolitana de Monterrey antes de que arranque el ciclo escolar. La prudencia evita multas y accidentes en las inmediaciones de los planteles educativos.

Salir con tiempo suficiente para evitar prisas cerca de las escuelas

No usar el celular al conducir bajo ninguna circunstancia

Usar el cinturón de seguridad en todo momento

Respetar los señalamientos viales y las indicaciones de los elementos de tránsito

No estacionarse en doble fila frente a los planteles

Compartir el vehículo con vecinos o familiares que asisten al mismo plantel

Instalar sistemas de retención infantil para los menores que viajan en el vehículo

Aplicar estas medidas reduce sanciones económicas y protege a quienes más lo necesitan frente a las escuelas. La colaboración de padres y conductores resulta clave para mantener segura la zona escolar.

Reduce la velocidad frente a cualquier escuela de Nuevo León y respeta los horarios establecidos para evitar sanciones. Anticipa tu salida y evita imprevistos en las zonas de mayor movimiento estudiantil.

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