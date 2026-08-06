Es ley en Edomex: multarán a todos los conductores que cometan este error frente a ambulancias y patrullas

Ceder el paso a una ambulancia, patrulla o unidad de bomberos no es solo una muestra de cortesía. En el Estado de México es una obligación establecida en el Reglamento de Tránsito y en el Código Administrativo de la entidad.

De acuerdo con el artículo 72 del reglamento, estos vehículos tienen preferencia cuando circulan con la sirena o la torreta luminosa encendida, por lo que impedir su trayecto puede derivar en una multa real que puede ir de los $351.93 pesos a poco menos de $600 pesos.

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¿Qué está prohibido hacer frente a una unidad de emergencia?

De acuerdo con el artículo 72 del reglamento, no solo se obliga a “abrir” el paso a unidades de emergencia, también se prohíbe aprovechar el espacio que deja la unidad para avanzar detrás de ella o acercarse demasiado al lugar donde se atiende una emergencia.

Las conductas sancionadas son:

No ceder el paso a ambulancias, patrullas o bomberos

Seguir a un vehículo de emergencia

Detenerse a una distancia que pueda representar un riesgo

Estacionarse de manera que se entorpezca la labor del personal

Bloquear el espacio necesario para atender un accidente, incendio u otra emergencia

Estas disposiciones permiten que paramédicos, policías y bomberos puedan desplazarse y trabajar sin obstáculos.

Cuida no impedir el paso de la ambulancia. También se prohíbe aprovechar el espacio que deja la unidad para avanzar detrás de ella. (ChatGPT)

¿Qué deben hacer los conductores ante una ambulancia o patrulla?

Para abrir el paso sin provocar otro incidente, es importante reducir la velocidad y realizar cualquier movimiento de forma segura.

Las principales acciones son:

Disminuir la velocidad

Ceder el paso a la unidad

Dejar libre el espacio necesario para que avance

Señalizar antes de cambiar de carril o moverse hacia un costado

Evitar frenadas y maniobras repentinas

Esperar a que el vehículo pase antes de retomar la circulación

El artículo 72 también reconoce el paso prioritario de los convoyes militares y el ferrocarril.

¿Cuánto cuesta la multa en el Estado de México?

El tabulador vigente establece una sanción mínima de 3 UMA, media de 4 UMA y máxima de 5 UMA por incumplir las disposiciones del artículo 72.

Con el valor diario de la UMA vigente en 2026, de $117.31 pesos, los montos son:

Multa mínima, 3 UMA: $351.93 pesos

$351.93 pesos Multa media, 4 UMA: $469.24 pesos

$469.24 pesos Multa máxima, 5 UMA: $586.55 pesos

Además, el artículo 122 del Reglamento de Tránsito del Estado de México contempla que el monto de una nueva infracción se determine según las multas pendientes de pago del conductor.

La sanción puede ubicarse en el nivel mínimo, medio o máximo; sin embargo, estos montos no se suman entre sí. Los adeudos anteriores se cobran por separado y, mientras no opere la base de datos prevista por la reforma, deberá aplicarse el parámetro mínimo.

¿Dónde se pueden consultar las infracciones?

La Secretaría de Seguridad del Estado de México cuenta con un portal oficial para consultar las infracciones de tránsito, conocer su estatus, generar una línea de captura y realizar el pago correspondiente.

La dependencia señala que las sanciones únicamente pueden ser aplicadas por autoridades estatales o municipales con competencia en materia de tránsito. Además, quienes paguen dentro de los 15 días hábiles siguientes pueden obtener un descuento del 50%.

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