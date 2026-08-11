ONU abre vacantes en CDMX con salarios de 25 mil pesos y estos son los requisitos

¿Sigue en búsqueda de empleo? La Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en el país abrió un par de vacantes en la Ciudad de México (CDMX) para diferentes perfiles y que podría ser la oportunidad que estás buscando.

Se trata de una consultoría en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) y un asociado en Educación en la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés).

Naciones Unidas no dio los salarios específicos para estas dos oportunidades laborales, pero sitios web especializados detallan que los pagos rondan los 25 mil pesos; sin embargo, es importante que esta duda se pregunte directamente durante el proceso de selección o contratación.

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Requisitos para la vacante de UNESCO en CDMX durante agosto 2026

El puesto que está disponible es para la Consultoría en Políticas y Estrategias para la Transformación de la Educación Superior en México y estos son los requisitos:

Sede en CDMX

Contrato de tres meses y trabajo remoto

Persona con posgrado en Pedagogía, Ciencias de la Educación, Tecnología Educativa, Antropología Social y/o Ciencias Sociales

en Pedagogía, Ciencias de la Educación, Tecnología Educativa, Antropología Social y/o Ciencias Sociales Conocimiento amplio en tecnologías digitales y el uso de la IA en la educación superior, además de los enfoques de UNESCO

Experiencia de, al menos, cinco años en procesos de investigación y sistematización de datos

en procesos de investigación y sistematización de datos Fluidez de inglés (oral y escrito)

(oral y escrito) Fecha límite para aplicar: 13 de agosto de 2026

¿Qué necesito para aplicar a la vacante de UNICEF en CDMX durante agosto 2026?

Mientras tanto, UNICEF busca a un Asociado en Educación o Gestión de Información y estos son los requisitos para aplicar a la oportunidad laboral:

Sede en CDMX

Contrato de un año (finaliza el 31 de julio de 2027) y vía trabajo vía remota

(finaliza el 31 de julio de 2027) y vía trabajo vía remota Persona con licenciatura en Ciencias Sociales, Estadística, Sistema de Información, Tecnologías de la Información o áreas afines

en Ciencias Sociales, Estadística, Sistema de Información, Tecnologías de la Información o áreas afines Al menos tres años de experiencia trabajando en gestión de información, base de datos, desarrollo de productos de visualización de los datos, desarrollando dashboard e indicadores. Además de conocimientos del sector educativo y en el sistema de Naciones Unidas

trabajando en gestión de información, base de datos, desarrollo de productos de visualización de los datos, desarrollando e indicadores. Además de conocimientos del sector educativo y en el sistema de Naciones Unidas Dominio de inglés y español

Fecha límite para aplicar: 24 de agosto de 2026

¿Cómo aplicar a las vacantes de la ONU en México?

Si te interesa alguna de estas oportunidades laborales, debes de tomar en cuenta que cada vacante tiene su propio proceso de contratación; no obstante, todos coinciden en los documentos que se deben de tener durante la contratación:

Currículum vitae actualizado

Títulos que acrediten los estudios

Documentos que validen la experiencia laboral

Certificados de idiomas

Carta de motivos al estilo ONU

Finalmente, toda la comunicación se llevará a cabo mediante la plataforma que elija la organización.

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