¿Lluvias intensas y calor extremo? Clima de hoy 11 de agosto de 2026 en México

El clima hoy México enfrentará una combinación de lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizo y temperaturas superiores a 45 grados Celsius durante los próximos días, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El monzón mexicano, junto con circulaciones ciclónicas, vaguadas, canales de baja presión y divergencia en niveles altos de la atmósfera, favorecerán lluvias de consideración, principalmente en el norte, occidente, centro, sur y sureste del país.

Las lluvias más intensas se esperan en Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde podrían acumularse entre 75 y 150 milímetros; además de que se pronostican lluvias muy fuertes en Sonora, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

⚠️⛈️☔️ Para esta semana se pronostican #Lluvias intensas en estados del noroeste, occidente y sureste de #México, así como #Chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país. Consulta el #Pronóstico a 96 horas ⬇️https://t.co/9TaD34gu5a pic.twitter.com/6JqLcVytwd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 10, 2026

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¿Lluvia hoy en CDMX y Edomex? Clima al 11 de agosto de 2026

En lugares como la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Querétaro, Guerrero, Chiapas y Tabasco también se esperan lluvias fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

⛈️☔️ Mañana se prevén #Lluvias fuertes que podrían acompañarse con #DescargasEléctricas y #Granizo, en zonas de la #CDMX y el #EdoMéx. En la capital se espera #Temperatura mínima de 12 a 14 grados #Celsius y máxima de 24 a 26 grados. Ve más en ⬇️https://t.co/ornurShKJe pic.twitter.com/B8opt9I4Iz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 11, 2026

Clima hoy en México: ¿Dónde continuará el calor extremo este martes 11 de agosto?

Mientras las tormentas avanzan en buena parte del territorio nacional, el norte continuará bajo condiciones de calor extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica temperaturas superiores a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California, mientras que Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca podrían alcanzar entre 40 y 45 °C.

Además, continuará la onda de calor en Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, con posibilidad de extenderse a Coahuila.

🌞🥵 Ayer, las #Temperaturas más altas en #México, se registraron en regiones de #BajaCalifornia. Las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados #Celsius. Más información en el link ⬇️ pic.twitter.com/m3i6LctTa1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 10, 2026

¡Toma nota! Riesgos que representan las lluvias hoy

Las autoridades advierten que las precipitaciones fuertes podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos. Las rachas de viento también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Ante este panorama, la población deberá mantenerse atenta a los avisos meteorológicos; ¿En tu estado ya comenzaron a sentirse estos cambios extremos del clima?

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