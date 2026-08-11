Examen de control de admisión a la UNAM; cantidad de aspirantes que se han registrado

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer cuántos aspirantes ya cuentan con una cita para presentar el Examen de Control presencial 2026, luego de la polémica que surgió alrededor del examen de admisión realizado en línea.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), hasta el momento 43 mil 619 aspirantes ya cuentan con una cita que contempla fecha, sede y horario para presentar esta evaluación.

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La cifra representa al 74.3% de los aspirantes considerados para este proceso, por lo que la universidad mantiene habilitada su plataforma para quienes todavía no han completado el trámite.

#BoletínUNAM Más de 43 mil aspirantes ya tienen fecha y sede para el Examen de Control Presencial > https://t.co/bw3uZdS5jL pic.twitter.com/QRK3bLLNn7 — UNAM (@UNAM_MX) August 10, 2026

¿Cuál es la fecha límite para registrarse al Examen de Control de la UNAM?

La UNAM informó que la plataforma “Tu Sitio”, mediante la cual los aspirantes pueden consultar y completar el proceso relacionado con el Examen de Control presencial, permanecerá disponible hasta un día antes de la aplicación correspondiente en cada sede.

Por ello, quienes todavía no cuentan con una cita deben ingresar a la plataforma y revisar si pueden completar el procedimiento dentro del periodo establecido por la universidad.

Además, la institución habilitó sedes foráneas para facilitar la aplicación del examen a aspirantes que se encuentran fuera de la Ciudad de México.

¿Cuándo y dónde será el Examen de Control presencial de la UNAM?

La UNAM estableció diferentes fechas y sedes para la aplicación del Examen de Control 2026; las evaluaciones se realizarán del 12 al 19 de agosto, de acuerdo con la sede asignada a cada aspirante.

León, Guanajuato

• Fecha: 12 y 13 de agosto.

• Sede: Hotel Real de Minas Poliforum.

• Dirección: Blvd. Adolfo López Mateos número 2211, colonia Las Bugambilias.

Oaxaca, Oaxaca

En esta sede se tiene contemplada la aplicación para mil 920 aspirantes.

• Fecha: jueves 13 de agosto.

• Sede: Hotel San Felipe.

• Dirección: avenida Jalisco número 15, San Felipe del Agua.

Tijuana, Baja California

En Tijuana serán 518 aspirantes los que presentarán la evaluación.

• Fecha: domingo 16 de agosto.

• Sede: Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID.

• Dirección: Esperanza número 4750, colonia Soler.

Ciudad de México

La mayor parte de las aplicaciones se concentrará en la Ciudad de México, donde se contempla la asistencia de 53 mil 568 aspirantes.

• Fechas: lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto.

• Sede: Palacio de los Deportes.

• Dirección: avenida Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

¿Qué pasa si no obtengo el mismo resultado en el Examen de Control de la UNAM?

La presentación del Examen de Control presencial tiene como objetivo verificar los resultados obtenidos durante el examen de admisión en línea y garantizar condiciones de equidad entre los aspirantes.

Si el resultado de la evaluación presencial es menor al obtenido previamente, esto no significa de manera automática que el aspirante haya cometido alguna irregularidad.

Sin embargo, el resultado del Examen de Control será considerado dentro del proceso para determinar quién puede continuar con el procedimiento de ingreso y mantener la posibilidad de obtener un lugar en la UNAM.

¿Dónde puedo resolver dudas sobre el Examen de Control UNAM?

Para los aspirantes que tengan dudas sobre el proceso, la universidad habilitó un correo electrónico de atención relacionado con el Examen de Control 2026:

concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx

Los aspirantes pueden utilizar este medio para enviar sus preguntas relacionadas con el procedimiento.

Por ahora, la recomendación es revisar constantemente “Tu Sitio” de la UNAM y verificar que la información de la cita, sede, fecha y horario sea correcta.

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