Ni Tuxpan ni Costa Esmeralda: el pueblito con playa a menos de cuatro horas de CDMX con aguas cálidas y buena gastronomía para visitar en agosto 2026

Para quienes quieren cambiar la ciudad por unos días de arena, mar y comida fresca sin recorrer medio país, Tecolutla, Veracruz, puede ser una buena opción para una escapada en agosto. Este pequeño destino del Totonacapan combina playa, río y manglares, además de conservar un ambiente más tranquilo que otros puntos turísticos de la costa veracruzana.

El mes también juega a su favor. Durante agosto, el agua del mar alcanza una temperatura promedio cercana a los 29 °C y coincide con la temporada de liberación de tortugas, que se extiende de mayo a noviembre. Además, del 20 al 24 de agosto de 2026 se realizará la Feria de San Bartolomé, con actividades culturales, música, desfiles y otros eventos en el pueblo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué hacer en Tecolutla durante agosto?

La playa es el punto de partida, pero no el único plan. Uno de los mayores atractivos de Tecolutla son sus manglares, que pueden recorrerse en lancha con prestadores locales mientras se observan aves y otras especies que habitan este ecosistema.

A esto se suman actividades como la pesca recreativa, las caminatas y los recorridos por el río. Entre las experiencias que se pueden considerar están:

Pasar el día en la playa de Tecolutla

Recorrer los manglares en lancha

Caminar por el malecón y el centro

Visitar el Museo Marino

Observar aves y fauna de los humedales

Acudir al campamento tortuguero Vida Milenaria

Disfrutar la Feria de San Bartolomé del 20 al 24 de agosto

Durante estos meses también pueden realizarse liberaciones de crías al atardecer. Sin embargo, la actividad depende de los nacimientos y de la organización de los campamentos, por lo que conviene confirmar previamente si habrá alguna programada durante la visita.

¿Por qué agosto es buena temporada para ver tortugas en Tecolutla?

La costa norte de Veracruz es una zona importante para la llegada de tortugas marinas. La Semarnat identifica a Tecolutla entre las playas de esta región donde ocurre la anidación, mientras que la guía turística local señala que las liberaciones se realizan de mayo a noviembre.

Por ello, agosto aumenta las posibilidades de coincidir con esta experiencia, aunque no hay liberaciones garantizadas todos los días. Los horarios dependen del nacimiento de las crías y de las indicaciones de los campamentos encargados de proteger los nidos.

¿Qué comer en Tecolutla?

La gastronomía también forma parte del viaje. En la zona de playa y el centro abundan restaurantes, palapas y pequeños establecimientos donde los pescados y mariscos frescos son protagonistas.

Entre los platillos característicos se encuentran:

Guatape de camarón

Coco malayo , relleno de mariscos

, relleno de mariscos Camarones a la diabla

Piña rellena de mariscos

Pescados preparados al estilo veracruzano

De hecho, la Secretaría de Turismo de Veracruz destaca especialmente el guatape de camarón y el coco malayo como parte de la cocina típica de Tecolutla.

¿Cómo llegar a Tecolutla desde CDMX?

Tecolutla se encuentra a aproximadamente 320 kilómetros de la Ciudad de México, por lo que el recorrido en automóvil suele tomar entre 3 y 4 horas, dependiendo del punto de salida, el tráfico y las condiciones de la carretera.

Una de las rutas principales toma la autopista rumbo a Tuxpan y posteriormente continúa hacia Tecolutla. Como referencia, en abril de 2026 la plataforma Traza tu Ruta calculaba un gasto de $442 pesos en cinco casetas para el viaje de ida, aunque las tarifas pueden cambiar y es recomendable consultarlas antes de salir.

Quienes prefieran viajar en autobús encuentran corridas de ADO desde la Ciudad de México hacia Tecolutla desde $736 pesos, aunque el precio varía según la fecha, el horario y la anticipación con la que se compre el boleto.

Otra alternativa es viajar primero a Poza Rica con líneas como Futura o ETN y, desde ahí, continuar en autobús hacia Tecolutla. Aunque implica hacer conexión, puede ser una opción útil cuando no haya horarios directos disponibles.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.