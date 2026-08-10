UNAM advierte que el sargazo es incontenible y seguirá aumentando en el Caribe Mexicano

La Marina ha desplegado barreras de contención, embarcaciones recolectoras y drones frente a las costas de Quintana Roo, mientras las autoridades se esfuerzan por combatir una ola récord de algas sargazo que está azotando las playas del Caribe Mexicano.

El Gobierno de México anunció que destinará 2 mil millones de pesos a un plan integral para abordar el problema, con especial atención a la captura de una mayor cantidad de sargazo en el mar antes de que llegue a la costa.

Los fondos se destinarían a adquirir más embarcaciones de recolección, instalar “las mejores barreras que existen en Quintana Roo y en todo el mundo” y limpiar el sargazo que aún llega a la playa.

Prevén la llegada de miles de toneladas de sargazo al Caribe

La cantidad sin precedentes de sargazo, una alga marrón que se desplaza por el Atlántico en enormes masas y que es empujada por las corrientes oceánicas hacia las costas del Caribe, ha llevado al gobierno federal a elaborar un plan de emergencia para combatir el problema.

En el estado de Quintana Roo, los funcionarios ambientales proyectan que 119 mil toneladas de sargazo llegarán a la costa para finales de año, superando el récord del año pasado de 96 mil toneladas.

Impacta sargazo a la salud pública en México

Rosa Elisa Rodríguez Martínez, integrante de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM explicó que los efectos ambientales del sargazo ya son más visibles.

La docente detalló que recientemente se reportó la muerte de miles de peces en una zona de Puerto Morelos, Quintana Roo, por la disminución de oxígeno ocasionada por la descomposición de grandes cantidades de sargazo, lo que también ha provocado afectaciones a pastos marinos, tortugas marinas, bahías, manglares y playas.

En cuanto a la salud pública, señaló que las personas encargadas de la recolección del sargazo en descomposición y las que viven frente al mar son las más afectadas, ya que los gases que libera el alga en ocasiones alcanzan las zonas habitadas. Los síntomas son:

Dolor de cabeza

Irritación de ojos, nariz y garganta

Náuseas y mareos

Además, destacó que contiene contaminantes como arsénico, cadmio y plomo, los cuales pueden llegar a las aguas costeras, incorporarse a las cadenas alimenticias y, finalmente, ser consumidos por las personas.

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