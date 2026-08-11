Niña de 11 años embarazada en Matamoros: interrumpen el embarazo y SIPINNA exige investigar el caso

El caso de una niña de 11 años embarazada en Matamoros, Tamaulipas, generó preocupación e indignación entre autoridades de protección a la infancia.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) exigió que se investiguen a fondo las circunstancias en las que ocurrió el embarazo y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

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📢 #IMSSInforma: El Instituto brinda atención médica especializada y acompañamiento a la menor atendida en Matamoros, Tamaulipas, priorizando en todo momento su bienestar, integridad, privacidad y el pleno respeto a sus derechos. pic.twitter.com/aWvsjs1yU0 — IMSS  (@Tu_IMSS) August 10, 2026

¿Qué pasó con la niña de 11 años embarazada en Matamoros?

De acuerdo con la información disponible, la menor fue atendida en una unidad del IMSS en Matamoros, donde recibió valoración médica debido al embarazo.

El caso llegó a conocimiento de las autoridades y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si existió violencia sexual u otras circunstancias que vulneraron los derechos de la niña.

Ante la situación, el SIPINNA señaló que un embarazo a los 11 años debe ser investigado bajo una perspectiva de protección a la infancia y pidió que las diligencias sean prontas, exhaustivas, especializadas e imparciales.

POSICIONAMIENTO DEL SIPINNA NACIONAL ANTE EL CASO DE UNA NIÑA DE 11 AÑOS EMBARAZADA EN MATAMOROS, TAMAULIPAS#SIPINNA #SomosSIPINNA #Tamaulipas pic.twitter.com/eLoCQ9GfZZ — Sipinna (@SIPINNA_MX) August 10, 2026

Interrumpen el embarazo de la niña de 11 años en Matamoros

Este martes 11 de agosto, el DIF Matamoros confirmó que la menor fue sometida a un procedimiento para interrumpir el embarazo, después de las valoraciones correspondientes y con autorización de su madre.

El procurador del DIF Matamoros explicó que la decisión involucró a las autoridades y al personal médico que atiende a la menor.

La niña permanece bajo atención médica y, una vez que sea dada de alta, quedará bajo resguardo del DIF, donde recibirá acompañamiento psicológico, médico y educativo.

Las autoridades también pidieron evitar la difusión de información que pueda revelar la identidad de la menor, debido a que se trata de un caso que involucra a una niña y una investigación en curso.

¿Qué investiga la Fiscalía de Tamaulipas?

La Fiscalía deberá esclarecer cómo ocurrió el embarazo e identificar a la persona o personas que pudieran resultar responsables.

La investigación también contempla determinar si existieron omisiones en el cuidado y protección de la menor, así como cualquier otra circunstancia relacionada con la posible vulneración de sus derechos.

El SIPINNA pidió que el caso sea investigado sin negligencias ni dilaciones y que, si se acredita la comisión de un delito, se actúe conforme a la ley: hasta el momento no se han encontrado al o los culpables.

El procurador de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del DIF Matamoros, Héctor Hugo Gutiérrez Treviño, informó que la menor se encuentra estable de salud. pic.twitter.com/Vp2XxpWwHJ — Dora Alicia de la Cruz (@DoraAliciadeC) August 11, 2026

¿Cuántos embarazos de niñas se registran en México?

El caso de Matamoros ocurre en un contexto en el que el embarazo infantil y adolescente continúa siendo un tema relevante en México.

De acuerdo con el INEGI, durante 2024 se registraron 89 mil 527 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años, equivalente a una tasa de 10.1 nacimientos por cada mil mujeres de ese grupo de edad.

El organismo contabilizó 102 nacimientos de madres de 11 años durante ese año; también registró 82 nacimientos de madres de 10 años, 231 de 12 años y 970 de 13 años.

Estos datos muestran la dimensión del embarazo infantil en México y la importancia de fortalecer las acciones de prevención, protección y atención para niñas y adolescentes.

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