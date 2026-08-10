Violencia letal desatada en México: Top 5 de estados donde más aumentó en 2026

Se dice que en México se registró una reducción reciente en distintos indicadores de violencia, sin embargo, el problema está lejos de desaparecer. México Evalúa advierte que la violencia letal continúa en niveles elevados y que analizar únicamente los homicidios dolosos, puede ofrecer una visión incompleta acerca de la actual crisis de seguridad en México.

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El organismo construye su indicador de violencia letal a partir del homicidio doloso, homicidio culposo feminicidio, otros delitos contra la vida, además de personas desaparecidas y no localizadas, utilizando información de fuentes oficiales.

¿La violencia realmente está disminuyendo en México?

En su reporte llamado: “Violencia letal en México al primer semestre de 2026″, os datos muestran una reducción durante 2026 frente al año anterior. México Evalúa, reportó que entre enero y mayo de 2026, la violencia letal disminuyó 20% respecto al mismo periodo 2025, sin embargo, la tasa acumulada todavía se encontraba a 26% por encima de registrada en 2015.

La organización advierte que esta mejoría reciente todavía nos representa una transformación estructural de la violencia.

Top 5 de estados con mayor violencia letan en México

La violencia presenta importantes diferencias territoriales, y precisamente los estados más afectados son:

Morelos

Colima

Baja California

Quintana Roo

Sinaloa.

Estas entidades aparecen con las tasas más elevadas en los análisis de México Evalúa.

El organismo sostiene que las estrategias de seguridad deben considerar las particularidades de cada entidad, e incluso de cada municipio, en lugar de depender únicamente de diagnósticos regionales.

México Evalúa señala que la reducción de homicidios no puede atribuirse automáticamente a una sola política de seguridad. Para determinar qué está provocando la disminución se requiere evaluar resultados, fortalecer los registros, además de conocer qué ocurre en otros fenómenos violentos.

La pregunta de fondo permanece: ¿Mexico está dejando atrás la violencia o simplemente atravesaron una pausa dentro de una crisis que todavía no ha sido resuelta?

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