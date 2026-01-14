Historia pura; descubren en Coahuila nueva especie de dinosaurio carnívoro nombrado Xenovenator espinosai

Un grupo internacional de científicos especializados y encabezados por expertos del Museo del Desierto (MUDE) de Saltillo, Coahuila, dio a conocer el histórico hallazgo de una nueva especie de dinosaurio nombrado Xenovenator espinosai y el cual habitó sobre nuestro territorio hace 74 millones de años.

El hallazgo en el cual participaron paleontólogos de la Universidad Humanista de las Américas en colaboración con la University of Bath del Reino Unido, fue publicado recientemente en la revista Diversity y posterior a ello, presentado ante medios de comunicación este martes 13 de enero de 2026.

¿Qué se sabe del Xenovenator espinosai?

De acuerdo con la información que se ha ido revelando sobre esta nueva especie de dinosaurio encontrada en nuestro territorio nacional, el Xenovenator espinosai era una especie de carnívoro perteneciente a la familia conocida como Troodontidae, ejemplares considerados de tamaño “pequeño a mediano”.

Por otro lado, se dio a conocer que este dinosaurio contaba con ojos muy grandes orientados al frente, así como un oído muy desarrollado, lo cual le permitía cazar a sus presas con gran facilidad durante el día y la noche.

“Al igual que otros troodóntidos, presentaba un cerebro relativamente grande en proporción a su cuerpo, lo que sugiere comportamientos complejos”, mencionó Héctor Rivera, uno de los científicos que participó activamente en la investigación.

Anatomía del nuevo dinosaurio descubierto en Coahuila

A grandes rasgos, se mencionó que el Xenovenator espinosai pudo alcanzar un tamaño de poco más de 3 metros de longitud, así como un peso de entre los 160 y 170 kilogramos, esto gracias a las comparaciones anatómicas que se le realizaron.

Pese a su “bajo tamaño”, es importante mencionar que el Xenovenator espinosai se coloca entre los miembros de mayor tamaño dentro de su grupo

¿Cómo se descubrió esta nueva especie de dinosaurio?

Vale la pena mencionar que el descubrimiento de esta nueva especie de dinosaurio se logró gracias a tomografías computarizadas que se encargaron de analizar el interior de las piezas, además de que se destacó que se logró gracias a un estudio de un endocráneo “excepcionalmente preservado”.

