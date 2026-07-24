Las aguas termales a 15 minutos de León donde te metes a tinas de agua natural con boletas desde 80 pesos

Silao, en Guanajuato, es un buen destino para huir del calor gracias a sus distintos balnearios, que reúnen aguas termales, espacios naturales y planes pensados para todas las edades. Entre ellos se encuentran las Termas Comanjilla, donde las familias pueden llegar durante todo el año, ya sea para refrescarse en el verano, como para hacer algo distinto en el invierno.

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¿Cuáles son los principales atractivos de Termas Comanjilla?

El Parque Acuático Comanjilla, se encuentra en Congregación Comanjilla, Silao, Guanajuato. El destino se encuentra a 40 minutos (29.2 kilómetros) de León, conforme a Google Maps, por lo que es ideal para quienes quieren hacer un plan de un solo día cerca de la ciudad.

Combina toboganes, una fuente de agua, alberca de olas y aguas termales naturales que se llenan gracias a una falla geológica que recorre buena parte de la sierra guanajuatense. El espacio cuenta con áreas verdes habilitadas para día de campo, donde está permitido llevar comida propia.

Dado que el agua no es profunda, este destino de Guanajuato recibe a adultos y niños, que pueden meterse en estas albercas naturales.

¿Cuál es el valor de las entradas para Termas Comanjilla?

De acuerdo con una publicación de Facebook de abril del propio parque, el horario de atención es de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., los siete días de la semana. La entrada cuesta $150 pesos por adulto y $80 pesos para menores, mientras que los niños menores de 90 centímetros entran sin costo. No obstante, se recomienda confirmar esta información antes de planear la visita.

Para dudas o informes, se puede contactar al parque directamente al teléfono +52 472 107 4303 o al correo ventascomanjilla@hotelesmision.com.mx.

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