Ni Saltillo ni Piedras Negras: este municipio de Coahuila implementará una ruta de transporte público totalmente gratuita

El gobierno municipal de Torreón, en coordinación con el gobierno estatal de Coahuila, trabaja en la definición de una nueva ruta de transporte público totalmente gratuita que beneficiará alrededor de 10 mil personas al día, según información dada a conocer por el alcalde y el director de Transporte del municipio. El anuncio coloca a Torreón como el tercer municipio coahuilense en sumarse a los programas estatales de transporte sin costo, después de los implementados en Saltillo y Ramos Arizpe.

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La iniciativa forma parte de la modernización del transporte público en Coahuila, una política que el gobernador Manolo Jiménez Salinas dio a conocer el pasado 8 de abril, con el objetivo de mejorar la economía cotidiana de los ciudadanos y facilitar el acceso a los espacios laborales, educativos y de servicios.

¿Por qué Torreón y no Saltillo o Piedras Negras?

Aunque Saltillo, capital del estado, fue el primer municipio en estrenar este tipo de programa con la ruta “Aquí vamos gratis”, y Ramos Arizpe se sumó con “La ruta estudiantil”, el siguiente paso del gobierno estatal es Torreón, no Piedras Negras u otra ciudad fronteriza.

Torreón, segunda ciudad más poblada de Coahuila y eje económico de la región Lagunera, presenta una alta demanda diaria de transporte público, lo que justifica la elección. El municipio concentra desplazamientos frecuentes entre zonas industriales, comerciales y residenciales, y la ruta gratuita busca aliviar el gasto familiar destinado a movilidad cotidiana.

¿Qué se sabe del nuevo proyecto?

De acuerdo con declaraciones del alcalde de Torreón, el proyecto está prácticamente definido y se daría a conocer en los próximos días. El funcionario adelantó que se trata de una ruta “indiscutiblemente útil” y “muy demandada”, aunque aún no se ha hecho público el trazado específico ni la fecha de arranque.

Por su parte, el director de Transporte en Torreón, César Alvarado Mendoza, explicó que la modernización del servicio incluirá tres elementos clave:

Uso de la infraestructura del Bus Laguna , sistema de transporte ya operativo en la región

, sistema de transporte ya operativo en la región Adquisición de unidades nuevas , actualmente en proceso de solicitud al gobierno estatal

, actualmente en proceso de solicitud al gobierno estatal Camiones con cama baja y puerta abierta hacia la izquierda, especificación técnica necesaria para las rutas que contemplen el eje Revolución

El municipio espera recibir las primeras unidades como parte del proceso de modernización, lo que confirmará la fecha de arranque del servicio gratuito.

En mi administración trabajamos todos los días para construir una movilidad más ordenada, segura y responsable, con mejores calles y mantenimiento constante. Acciones que elevan la calidad de vida de las familias torreonenses. #TorreónSiemprePuedeMás 👊 #CoahuilaPaDelante pic.twitter.com/bOV3K5BOvr — Román Alberto Cepeda (@RomanCepeda) April 14, 2026

¿Cómo funcionan los programas gratuitos en Saltillo y Ramos Arizpe?

Los dos programas previos del estado funcionan bajo lógicas distintas pero con un objetivo común: aliviar el gasto en transporte de sectores específicos de la población.

“Aquí vamos gratis” en Saltillo : ruta de transporte municipal sin costo para usuarios generales, integrada al sistema de movilidad de la capital estatal

: ruta de transporte municipal sin costo para usuarios generales, integrada al sistema de movilidad de la capital estatal “La ruta estudiantil” en Ramos Arizpe: enfocada en estudiantes de instituciones educativas del municipio, beneficio condicionado a comprobante escolar

La ruta de Torreón se sumará a estos programas con una característica diferencial: el alcance estimado de 10 mil usuarios diarios, una cifra que la convertiría en una de las rutas gratuitas con mayor volumen de pasajeros del estado.

¿Cuándo arranca el servicio?

A la fecha de publicación, el gobierno municipal de Torreón no ha confirmado la fecha exacta de inicio de operaciones de la ruta gratuita, aunque el alcalde adelantó que el anuncio formal se dará “en estos días”. El proyecto depende de la entrega de las unidades nuevas que se están solicitando al gobierno estatal y de la definición final del trazado.

Los habitantes de Torreón interesados en conocer el avance del proyecto pueden seguir los canales oficiales del Ayuntamiento de Torreón y del gobierno de Coahuila para recibir las actualizaciones del programa de movilidad gratuita.

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