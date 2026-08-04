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NO hay agua en Pachuca por 36 horas: Ocho colonias se quedan sin servicio hasta el 7 de agosto

La Caasim alertó a los vecinos acerca de un corte de agua programado que afectará a cientos de casas y negocios durante casi 40 horas.

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2 minutos lectura
Escrito por: Tania Itzel Vargas

¡Habrá corte de agua en Pachuca! La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) anunció que al menos 8 colonias de la capital de Hidalgo se van a quedar sin el suministro de agua potable por un periodo de hasta 36 horas.

Te contamos todos los detalles de este nuevo corte de agua en Pachuca que inicia a partir del miércoles 5 de agosto.

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¿Cuánto dura el corte de agua hoy en Pachuca?

A través de un comunicado, la Caasim informó a los pachuqueños que se llevará a cabo un corte de agua programado, en las próximas horas. De acuerdo con el organismo, la interrupción del suministro de agua potable se debe a los trabajos de mantenimiento en el sistema eléctrico de la Mina Paraíso.

  • Inicio del corte de agua: Miércoles 5 de agosto, a las 8:00 horas
  • Fin del corte de agua: Miércoles 5 de agosto, a las 22:00 horas. Sin embargo, el servicio quedará restablecido por completo en las próximas 36 horas.

¿Qué colonias de Pachuca no tienen agua?

La Caasim dio a conocer que al menos ocho colonias resultarán afectadas por el corte de agua del 5 de agosto en el municipio de Pachuca. A continuación, te compartimos el listado:

  • Vista hermosa
  • Venustiano Carranza
  • Flores Magón
  • Villa Aquiles Serdán
  • El Carmen
  • El Rosario
  • San Miguel Cerezo
  • La parte alta de la colonia Javier Rojo Gómez

Si vives en algunas de estas colonias, te sugerimos que almacenes agua en tinacos, tambos o cubetas y que la uses únicamente para actividades indispensables como la limpieza del inodoro, lavar alimentos y lavarse las manos.

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