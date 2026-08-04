NO hay agua en Pachuca por 36 horas: Ocho colonias se quedan sin servicio hasta el 7 de agosto

¡Habrá corte de agua en Pachuca! La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) anunció que al menos 8 colonias de la capital de Hidalgo se van a quedar sin el suministro de agua potable por un periodo de hasta 36 horas.

Te contamos todos los detalles de este nuevo corte de agua en Pachuca que inicia a partir del miércoles 5 de agosto.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuánto dura el corte de agua hoy en Pachuca?

A través de un comunicado, la Caasim informó a los pachuqueños que se llevará a cabo un corte de agua programado, en las próximas horas. De acuerdo con el organismo, la interrupción del suministro de agua potable se debe a los trabajos de mantenimiento en el sistema eléctrico de la Mina Paraíso.

Inicio del corte de agua : Miércoles 5 de agosto, a las 8:00 horas

: Miércoles 5 de agosto, a las 8:00 horas Fin del corte de agua: Miércoles 5 de agosto, a las 22:00 horas. Sin embargo, el servicio quedará restablecido por completo en las próximas 36 horas.

¿Qué colonias de Pachuca no tienen agua?

La Caasim dio a conocer que al menos ocho colonias resultarán afectadas por el corte de agua del 5 de agosto en el municipio de Pachuca. A continuación, te compartimos el listado:

Vista hermosa

Venustiano Carranza

Flores Magón

Villa Aquiles Serdán

El Carmen

El Rosario

San Miguel Cerezo

La parte alta de la colonia Javier Rojo Gómez

Si vives en algunas de estas colonias, te sugerimos que almacenes agua en tinacos, tambos o cubetas y que la uses únicamente para actividades indispensables como la limpieza del inodoro, lavar alimentos y lavarse las manos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.