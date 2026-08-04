NO hay agua en Pachuca por 36 horas: Ocho colonias se quedan sin servicio hasta el 7 de agosto

¡Habrá corte de agua en Pachuca! La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) anunció que al menos 8 colonias de la capital de Hidalgo se van a quedar sin el suministro de agua potable por un periodo de hasta 36 horas.
Te contamos todos los detalles de este nuevo corte de agua en Pachuca que inicia a partir del miércoles 5 de agosto.
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¿Cuánto dura el corte de agua hoy en Pachuca?
A través de un comunicado, la Caasim informó a los pachuqueños que se llevará a cabo un corte de agua programado, en las próximas horas. De acuerdo con el organismo, la interrupción del suministro de agua potable se debe a los trabajos de mantenimiento en el sistema eléctrico de la Mina Paraíso.
- Inicio del corte de agua: Miércoles 5 de agosto, a las 8:00 horas
- Fin del corte de agua: Miércoles 5 de agosto, a las 22:00 horas. Sin embargo, el servicio quedará restablecido por completo en las próximas 36 horas.
¿Qué colonias de Pachuca no tienen agua?
La Caasim dio a conocer que al menos ocho colonias resultarán afectadas por el corte de agua del 5 de agosto en el municipio de Pachuca. A continuación, te compartimos el listado:
- Vista hermosa
- Venustiano Carranza
- Flores Magón
- Villa Aquiles Serdán
- El Carmen
- El Rosario
- San Miguel Cerezo
- La parte alta de la colonia Javier Rojo Gómez
Si vives en algunas de estas colonias, te sugerimos que almacenes agua en tinacos, tambos o cubetas y que la uses únicamente para actividades indispensables como la limpieza del inodoro, lavar alimentos y lavarse las manos.
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