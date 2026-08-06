¿Por qué NO hay agua en la alcaldía Benito Juárez? Lista de colonias afectadas hasta el viernes

Un nuevo corte de agua afecta a los vecinos de la alcaldía Benito Juárez, en la CDMX, ya que personal técnico de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) se encuentra realizando trabajos de mantenimiento.

Si vives en esta alcaldía, te contamos cuáles son las colonias que se verán afectadas por una suspensión en el suministro que durará hasta el viernes 7 de agosto. Te contamos todos los detalles.

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¿Cuándo regresa el agua en la alcaldía Benito Juárez?

A través de un comunicado, la Segiagua informó a vecinos de la alcaldía Benito Juárez que se llevará a cabo un corte de agua programado que tendría una duración de 48 horas.

El organismo informó que durante tres días, se estarán realizando trabajos de sustitución en la bomba del pozo Ortiz Rubio.

Inicio de corte de agua: Miércoles 5 de agosto , a las 08:00 horas

, a las 08:00 horas Fin de corte de agua: Viernes 7 de agosto a las 17:00 horas

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @BJAlcaldia:



👷‍♀️ Personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de sustitución en la bomba del pozo Ortiz Rubio.



🛠️ Se mantiene el suministro de agua potable aunque con baja presión en las colonias… pic.twitter.com/Yc0MTBoXvw — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) August 5, 2026

Lista de colonias sin agua por 48 horas en la CDMX

Este nuevo corte de agua en la CDMX afectará a las siguientes colonias de la alcaldía Benito Juárez:

Portales

San Simón Ticumac

La Segiagua recordó a los capitalinos afectados que pueden solicitar pipas de agua gratuitas en caso de requerir el servicio. Se puede solicitar a través de la Línea H2O en el *426.

Asimismo, el organismo insistió a los vecinos en la importancia de almacenar agua en tinacos, tambos y cubetas. Además, se recomienda usar solo lo necesario para las actividades indispensables del hogar como la limpieza del inodoro.

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