Tragedia en la México-Cuernavaca: autobús de turistas choca contra muro de contención

Una persona murió y 22 más resultaron heridas tras un aparatoso choque en la autopista México-Cuernavaca hoy domingo 9 de agosto en el que se vio involucrado un autobús de turistas.

Los hechos ocurrieron durante la mañana, cerca del kilómetro 028+500 de la carretera México-Cuernavaca, a la altura del municipio San Miguel Topilejo, con dirección a Ciudad de México (CDMX).

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¿Qué se sabe del accidente en la México-Cuernavaca?

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del autobús se quedó dormido, lo que provocó que perdiera el control y se impactara de costado contra el muro de contención. Debido a la fuerza del choque un pasajero salió proyectado y perdió la vida.

La sección de Investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) acudió al lugar de los hechos para recabar indicios, así como para resguardar el cuerpo que quedó tendido sobre el pavimento.

#TomePrecauciones en #CdMéx continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 028+500 de la carretera México-Cuernavaca, a la altura del Mpio. San Miguel Topilejo, con dirección a Cd. Méx. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/SAkGUcigiw — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 9, 2026

¿Está cerrada la autopista México-Cuernavaca?

El choque ocasionó que el carril que va hacia la zona de Tres Marías se encuentre afectado y haya una reducción de carriles.

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