Apagón masivo CFE en tres municipios de Sonora; horario y zonas afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que habrá un apagón de manera temporal en algunas zonas del estado de Sonora como parte de labores de mantenimiento y mejora de infraestructura eléctrica que se efectuarán en un circuito de la Subestación Nacozari, para fortalecer la continuidad del suministro en esa región del estado.

Para proteger la integridad del personal y de la población, es necesario que se suspenda el servicio eléctrico mientras dure la jornada de actividades.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Dónde es el apagón en Sonora el 5 de agosto de 2026?

De acuerdo con la información disponible, el corte está programado para realizarse durante varias horas del día, por lo que la dependencia recomienda a los usuarios tomar medidas preventivas para evitar afectaciones en actividades domésticas, laborales o comerciales.

El corte de luz es este miércoles 5 de agosto en los municipios de Huachinera, Bacerac y Bavispe.

Fecha del corte de luz: miércoles 5 de agosto de 2026.

Horario: de las 08:00 a las 15:00 horas.

Duración estimada del apagón: Ocho horas.

Apagón en Bavispe, Sonora hoy

El canal de comunicación para cualquier reporte, duda o aclaración es el 071.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.