NO habrá agua en Edomex por 72 horas: Confirman lista de colonias afectadas en Neza desde el 5 de agosto

Un nuevo corte de agua afectará a vecinos del municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México (Edomex). Esta vez, el suministro de agua potable quedará suspendido por un periodo de 72 horas. Si vives en esta demarcación mexiquense, te contamos cuáles son las colonias que se quedan sin agua, a partir del miércoles 5 de agosto.

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¿Por qué no hay agua en Nezahualcóyotl hoy?

A través de un comunicado, el ODAPAS Nezahualcóyotl anunció que se llevará a cabo un corte de agua programado en ciertas colonias del municipio. Esto se debe a que los técnicos estarán realizando los trabajos de perforación del nuevo pozo “Rey Neza”.

El organismo informó a los vecinos que el pozo actual pausará sus operaciones durante 72 horas, para que los técnicos de ODAPAS puedan realizar las pruebas de aforo y limpieza del nuevo pozo.

Corte de agua en Nezahualcóyotl Anuncian corte de agua en Nezahualcóyotl a partir del 5 de agosto. (Facebook)

¿Cuándo habrá agua en Nezahualcóyotl?

De acuerdo con el comunicado, el ODAPAS señala que estas acciones forman parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, que busca mejorar la infraestructura hidráulica de la zona.

Estas labores tienen el objetivo de mejorar el servicio de los usuarios en uno de los municipios más habitados del Edomex.

Inicio de corte de agua: Miércoles 5 de agosto de 2026

Fin del corte de agua: Sábado 8 de agosto de 2026

Lista de colonias sin agua en Nezahualcóyotl

ODAPAS Nezahualcóyotl anunció que el corte de agua es de carácter general en el municipio; sin embargo, las colonias más afectadas con baja presión o suspensión total del suministro de agua potable son las siguientes:

Rey Neza

Colonia Esperanza

Colonia Aurora

No obstante, el organismo informó que habilitará el apoyo de camiones cisterna (pipas) durante los tres días que dure la suspensión.

La recomendación es apartar agua en tinacos, tambos y cubetas. Asimismo, administrar el líquido de forma responsable; es decir, usar agua únicamente para las actividades indispensables.

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