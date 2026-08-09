“No van a callarnos”: Madres de víctimas de feminicidio defienden su voz y el papel de los medios

¡Les arrebataron la vida de sus hijas, pero no lograron apagas sus voces! Madres de víctimas de feminicidio han convertido el dolor en una lucha permanente por justicia, memoria, verdad y aseguran que los medios de comunicación han sido fundamentales para la visualizar sus casos en México.

Entre ellas se encuentra Teresa Calvo, madre de Alejandra Calvo, asesinada el 16 de abril de 2020 en Ixtapaluca, Estado de México. Años después, Teresa continúa exigiendo justicia y manteniendo públicamente en la memoria de su hija. Su historia incluso ha sido documentada por organismos como Naciones Unidas en México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

🗣️Somos la voz de aquellos que ignoran...



Madres de víctimas destacan la importancia de los medios como @AztecaNoticias para visibilizar sus casos y exigir justicia.



Al censurar a la prensa significaría ignorar a las víctimas y de quienes exigen justicia#CallarAMéxico



La… pic.twitter.com/TkFjRamBS0 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 9, 2026





La importancia de los medios de comunicación, según madres de víctimas de feminicidio

Para estas madres, hablar frente a una cámara o contar una historia ante un micrófono representa mucho más que la entrevista, significa evitar que sus hijas sean olvidadas.

Karen Reyes, madre de Renata, Martinelli, víctima de feminicidio a los 13 años, también ha señalado, públicamente las dificultades que enfrentan las familias para conseguir justicia y visibilizar sus casos.

“Sin ustedes, nosotros si de por si es muy pesado este caminar”. — Karen Reyes sobre acompañamiento de los medios

Para las familias, limitan la posibilidad de denunciar públicamente sus casos, significaría reducir el espacio para exigir justicia y mantener viva la memoria de sus víctimas.

Teresa Calvo ha utilizado marchas, entrevistas y acciones públicas para mantener el caso de Alejandra presente. En 2021, incluso participó en la creación de un mural dedicado a su hija, con el objetivo de que la sociedad recordara quién era y que ocurrió. Porque detrás de cada expediente hay una persona, una familia y una historia.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.