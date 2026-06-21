Estos son los adultos mayores mexicanos que pueden recibir $6,400 pesos bimestrales: fechas y requisitos

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores abrirá un nuevo periodo de registro para quienes cumplan con los requisitos establecidos. El apoyo económico entregado de manera bimestral, busca ayudar a cubrir gastos básicos como alimentación, medicamentos, transporte y servicios del hogar.

Pese a lo anterior, el trámite no estará disponible de forma permanente. Las personas interesadas tendrán hasta el 28 de junio para acudir a los Módulos de Bienestar, donde la atención se organizará según el calendario oficial por apellido.

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¿Quiénes pueden recibir $6,400 pesos?

De acuerdo con autoridades correspondientes, este apoyo está dirigido a mexicanas y mexicanos de 65 años en adelante que aún no forman parte del programa. En 2026, la pensión es de $6,400 pesos bimestrales y se entrega de manera directa, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Por ello, quienes cumplan con la edad requerida deberán preparar su documentación antes de acudir.

¿Cuándo será el registro a la Pensión Bienestar?

El registro extraordinario se realizará del 22 al 28 de junio, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Antes de acudir, conviene ubicar el módulo correspondiente en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar, ya que el trámite no se realiza en cualquier oficina.

La atención se organizará mediante un calendario oficial por apellido que se publicará en próximos días. Por eso, cada persona deberá revisar qué día le corresponde según la primera letra de su primer apellido y presentarse en esa fecha con sus documentos completos.

Se anticipa el calendario de pagos del bimestre julio-agosto 2026 para programas de Bienestar.



Los montos de referencia son: Adultos Mayores $6,400, Discapacidad $3,300, Mujeres Bienestar $3,100 y Madres Trabajadoras $1,650. La dispersión será por letra del primer apellido. pic.twitter.com/Wy8cQ4NUnM — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) June 18, 2026

¿Qué documentos se necesitan para el registro?

Para realizar el registro, las personas interesadas deberán presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Teléfono de contacto.

¿Por qué esta pensión es un derecho?

Además de ser un programa social, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está reconocida como un derecho en la Constitución. El Artículo 4° establece que las personas mayores de 65 años tienen derecho a recibir una pensión no contributiva por parte del Estado, en los términos que marque la ley.

Esto significa que el apoyo no está condicionado a partidos políticos, gestores ni intermediarios.

Por ello, si alguna persona ofrece “adelantar” el trámite, cobrar por el registro o pedir documentos fuera de los canales oficiales, lo mejor es verificar la información antes de entregar datos personales.

¿Qué revisar antes de acudir al módulo?

Antes de acudir, también conviene llevar un número telefónico activo, ya sea celular o de casa, ya que este dato se usa para dar seguimiento al trámite.

Si la persona adulta mayor registra a un auxiliar, ambos deberán acudir con su documentación completa, ya que esta figura sirve para apoyarla en gestiones relacionadas con el programa.

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