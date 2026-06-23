Reponer credencial del INAPAM gratis por pérdida o robo: requisitos y paso a paso que deben seguir los adultos mayores mexicanos

Todas las personas adultas mayores que hayan perdido su credencial del INAPAM o hayan sido víctimas de robo pueden solicitar una reposición para seguir accediendo a los beneficios del programa.

Sin embargo, y a comparación de otros trámites, la reposición no se gestiona por internet ni mediante intermediarios: es necesario acudir forzosamente a un Módulo del Bienestar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué requisitos pueden pedir para la reposición?

De acuerdo con autoridades, para la reposición de la credencial del INAPAM no es necesario volver a reunir todos los documentos del trámite original, ya que el módulo puede revisar la información registrada desde la primera alta.

Pese a lo anterior, se recomienda llevar una identificación oficial o copia de la CURP, ya que puede ayudar a agilizar la revisión interna de datos.

¿Cómo reponer la credencial INAPAM paso a paso?

Para evitar contratiempos, la persona adulta mayor puede seguir estos pasos:

Entrar al sitio oficial de la Secretaría de Bienestar o consultar el directorio de módulos INAPAM

Ubicar el Módulo de Bienestar más cercano al domicilio

Confirmar el horario de atención antes de acudir

Presentarse con identificación oficial y CURP

Explicar que se solicita la reposición por pérdida o robo

Esperar la revisión del registro y las indicaciones del personal del módulo

La reposición de la credencial INAPAM es gratuita, por lo que nadie debe cobrar por realizarla, adelantarla o “gestionar” el trámite.

¿Qué beneficios se pueden recuperar?

La credencial del INAPAM permite acceder a descuentos en establecimientos participantes de todo el país. De acuerdo con el directorio oficial, los beneficios pueden encontrarse en categorías como

Alimentación

Salud

Transporte

Vestido

Hogar

Asesoría

Servicios legales

Por eso, reponer la tarjeta puede ser clave para quienes la usan con frecuencia en sus gastos cotidianos, ya que algunos establecimientos solo aplican el descuento cuando la persona presenta la credencial física al momento de pagar.

Antes de acudir a un negocio o servicio, también conviene revisar el Directorio de Beneficios vigente del INAPAM, donde se pueden consultar descuentos por entidad y categoría.

Para revisarlo, se pueden seguir estos pasos:

Entrar al portal oficial del INAPAM

Buscar el apartado Directorio de Beneficios 2026 con credencial INAPAM

Elegir la categoría que desean consultar

Descargar o abrir el documento correspondiente

Revisar los establecimientos participantes por entidad

Confirmar directamente con el comercio o servicio si el descuento sigue vigente antes de acudir

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.