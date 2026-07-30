El trámite que mayores de 60 años deben realizar en agosto 2026 para cobrar aguinaldo con la credencial INAPAM

Las personas adultas mayores con credencial del INAPAM pueden acceder a empleos con prestaciones de ley a través del Servicio de Vinculación Productiva. Uno de estos beneficios, y que pocos conocen, es el aguinaldo, al cual podrán acceder si comienzan su proceso de vinculación durante agosto.

Sin embargo, es importante aclarar que el aguinaldo no se entrega por tener la credencial ni por registrarse en el programa en agosto. Este derecho únicamente corresponde a quienes son contratados de manera formal por una empresa, la cual es responsable de otorgar el salario y las prestaciones de ley.

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¿Cómo inscribirse al Servicio de Vinculación Productiva?

De acuerdo con el Servicio de Vinculación Productiva, para iniciar el proceso es necesario localizar una oficina que brinde el servicio. En la página oficial se debe localizar el apartado Módulos de Vinculación Productiva, donde aparecen las sedes disponibles por entidad.

Después, la persona interesada deberá:

Acudir personalmente al módulo

Presentar los documentos solicitados

Llenar la solicitud de inclusión social

Tener una entrevista con el personal promotor

Revisar las vacantes disponibles

Continuar el proceso de selección directamente con la empresa

El registro permite conocer oportunidades laborales y participar en procesos de selección, pero no garantiza un puesto. La contratación dependerá del perfil solicitado y de la decisión final de la empresa.

¿Qué documentos solicita el INAPAM?

De acuerdo con la información oficial vigente, los documentos básicos son:

Credencial INAPAM

CURP

El trámite es gratuito, presencial y el horario general de atención es de 8:00 a 14:00 horas. Pese a esto, es mejor revisar la sede correspondiente antes de acudir, ya que la disponibilidad puede cambiar entre módulos.

¿Qué pasa después de que una empresa se interesa en tu perfil?

Cuando aparece una vacante compatible, el INAPAM canaliza a la persona con la empresa para continuar el proceso. A partir de ese momento, el empleador realiza sus entrevistas, revisa la experiencia del aspirante y decide si formaliza la contratación. El instituto funciona como enlace, pero no asigna directamente los puestos.

Una vez firmado el contrato laboral, la empresa también asume el pago del aguinaldo. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece un mínimo de 15 días de salario, que debe cubrirse antes del 20 de diciembre. Si la persona lleva menos de un año trabajando, recibirá la parte proporcional correspondiente al tiempo laborado. Por lo anterior, entre mayor más rápido se realice el proceso de vinculación, en agosto, mayor será el monto del aguinaldo.

¿El empacado voluntario también incluye aguinaldo?

Pese a ser uno de los trabajos más comunes entre personas de la tercera edad, lo cierto es que esta labor no forma parte del programa del INAPAM.

En el llamado Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancías, las personas mayores empacan productos en tiendas de autoservicio y pueden recibir una aportación voluntaria de los clientes, pero no existe una relación laboral con la tienda ni un contrato que genere automáticamente salario y prestaciones.

Las reglas y condiciones de esta modalidad pueden consultarse directamente en el sitio oficial:

Para resolver dudas sobre el servicio, las personas interesadas pueden escribir a buzonafiliacion_vinculacion@inapam.gob.mx o acudir al módulo más cercano. Para información general también está disponible buzoninstitucional@inapam.gob.mx. El teléfono 55 5340 5890, extensión 1008, está dirigido a empresas interesadas en contratar personas adultas mayores.

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