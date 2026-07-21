¿El Edomex ya prohibió los celulares en escuelas? Estos estados ya aplican la medida

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que varios estados de México ya cuentan con medidas para regular el uso de celulares en los planteles educativos, entre ellos el Estado de México, que recientemente se incorporó a esta política.

Esta decisión busca disminuir las distracciones durante las clases, fortalecer la convivencia escolar y proteger el bienestar de niñas, niños y adolescentes, una medida respaldada por la Unesco, organismo que ha advertido sobre los efectos que el uso excesivo de dispositivos digitales puede tener en el aprendizaje, la salud mental y la actividad física.

Se regula el uso de celulares en las escuelas La SEP busca regular el uso de celulares en las aulas educativas. (Halfpoint Images/Getty Images)

¿En qué estados ya se regula el uso de celulares en las escuelas?

De acuerdo con la SEP, estas son las 16 entidades que ya cuentan con disposiciones legales para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales dentro de los espacios escolares:

Aguascalientes

Campeche

Ciudad de México

Coahuila

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Nuevo León

Querétaro

San Luis Potosí

Sonora

Tamaulipas

En el resto del país, distintas iniciativas continúan en análisis dentro de los congresos locales, por lo que la lista podría aumentar en los próximos meses.

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¿La SEP prohibió los celulares en las escuelas?

Las autoridades educativas aclararon que la medida no representa una prohibición absoluta para ingresar con un teléfono celular a los planteles educativos.

Lo que se busca es regular su uso recreativo durante la jornada escolar, con el objetivo de evitar distracciones en clase y fomentar un mejor ambiente de aprendizaje.

Cada estado podrá establecer los lineamientos específicos para aplicar esta regulación de acuerdo con su marco normativo.

SEP busca regular el uso de celulares en salones de clases Regulan el uso de celulares en escuelas (monkeybusinessimages/Getty Images)

¿Por qué la SEP busca limitar el uso de celulares en las aulas?

Durante la presentación de esta estrategia, la SEP explicó que el uso excesivo de teléfonos móviles puede afectar la concentración de los estudiantes y la convivencia dentro de las escuelas.

Además, la Unesco ha señalado que el acceso constante a dispositivos digitales también puede tener repercusiones en aspectos como:

La salud mental.

La actividad física.

El rendimiento académico.

La interacción social entre estudiantes.

Por ello, diversos sistemas educativos han comenzado a establecer reglas para disminuir el uso de teléfonos móviles durante el horario escolar.

¿Qué países ya regulan el uso de celulares en las escuelas?

México no es el único país que impulsa este tipo de medidas, pues según datos de la Unesco, la regulación del uso de dispositivos digitales en las aulas se ha convertido en una tendencia internacional.

Mientras que en junio de 2023 uno de cada cuatro países contaba con alguna regulación, para marzo de 2026 la cifra aumentó a casi seis de cada diez.

Actualmente 114 países han implementado diferentes esquemas para limitar el uso de celulares dentro de los planteles educativos.

Entre las principales modalidades destacan:

Autonomía escolar con lineamientos nacionales

Países como Colombia, Estonia, Inglaterra y República Checa permiten que cada escuela defina sus reglas bajo criterios generales establecidos por las autoridades educativas.

Celulares fuera del salón de clases

Este modelo opera en países como Holanda, Uruguay, Corea del Sur y Chile, donde los estudiantes pueden llevar el dispositivo, pero no utilizarlo durante las clases.

Escuelas libres de celulares

Francia, Italia, China, Grecia, Brasil y Nueva Zelanda aplican restricciones más estrictas que limitan prácticamente por completo el uso de teléfonos móviles dentro de los planteles.

¿La regulación del uso de celulares llegará a todo México?

Las autoridades educativas informaron que diversos estados ya analizan iniciativas para establecer reglas similares, por lo que la lista de entidades con regulación de los celulares podría seguir creciendo conforme avancen los procesos legislativos.

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