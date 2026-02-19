¡Para que pongan atención! Limitan uso de celulares en escuelas en estos estados

El Congreso de Campeche aprobó recientemente un dictamen que establece lineamientos estrictos para el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en escuelas de educación básica, incluyendo preescolar, primaria y secundaria. Esta medida busca limitar distracciones en clases y prevenir riesgos como la violencia digital.

El uso de celulares en las escuelas genera distracciones significativas, disminuye el rendimiento académico y afecta la concentración en el aula, provocando que los estudiantes pierdan tiempo en redes sociales o juegos. Además, fomenta problemas de conducta, ciberacoso, desigualdad social entre alumnos y riesgos de salud como fatiga visual.

¿Cómo es la nueva normativa del uso de celulares en escuelas?

Según el dictamen aprobado:



Uso didáctico permitido: Los estudiantes podrán utilizar sus teléfonos y dispositivos electrónicos únicamente cuando formen parte de actividades académicas autorizadas por el personal docente.

Restricción durante la jornada escolar: Fuera de las actividades pedagógicas, el uso de celulares estará limitado —con ello se intenta reducir distracciones, tentaciones de ocio y posibles situaciones de acoso digital.

Prevención de violencia digital: La normativa también tiene un enfoque preventivo frente a problemas como el ciberacoso y otros riesgos asociados al uso irresponsable de redes sociales y aplicaciones.

Legisladores que respaldaron la medida señalaron que atiende inquietudes de madres, padres de familia y docentes sobre el impacto del uso excesivo del teléfono celular en el rendimiento académico y en el bienestar emocional de los estudiantes.

Durante el debate, diputados argumentaron que el uso indiscriminado de dispositivos móviles se ha convertido en un distractor constante dentro de las aulas y que su regulación es indispensable para garantizar entornos escolares más seguros (tanto desde el punto de vista educativo como digital).

Además, esta regulación ubica a Campeche dentro de otras legislaciones que se discuten en distintos estados de la República en torno a la limitación del uso de tecnología móvil en escuelas, ante preocupaciones generalizadas sobre el tiempo que los niños y adolescentes dedican a redes sociales y plataformas digitales durante la jornada escolar.

De acuerdo la UNESCO al 25 de enero de 2025, un total de 79 países han implementado medidas para limitar el uso de celulares en las escuelas.

