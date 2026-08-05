Es oficial en Ecatepec, Edomex: tienes hasta el 14 de agosto para cobrar apoyo de $400 para los zapatos de tus hijos o nietos

El Gobierno Municipal de Ecatepec confirmó la entrega de un pago de 400 pesos en efectivo para la compra de calzado escolar a 50 mil estudiantes de primarias públicas, fijando como fecha límite de la convocatoria el próximo 14 de agosto. El recurso beneficia a las familias del Estado de México para aligerar la compra de insumos básicos antes del regreso a clases.

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¿Cómo acceder al cobro de 400 pesos para zapatos escolares en Ecatepec?

El Cabildo de Ecatepec aprobó una bolsa de 20 millones de pesos de presupuesto propio para entregar el dinero en efectivo de forma directa a madres, padres o tutores. La alcaldesa Azucena Cisneros Coss detalló que la recepción de solicitudes cierra el 14 de agosto para garantizar que el dinero llegue antes de que inicien las clases.

La logística del programa Zapatos del Bienestar contempla los pasos operativos que deben realizar las familias:

El contacto presencial en las escuelas: consultar los avisos sobre la integración de beneficiarios directamente con la dirección de cada plantel.

consultar los avisos sobre la integración de beneficiarios directamente con la dirección de cada plantel. La recepción del beneficio económico: cobrar el dinero de forma directa o recibir el vale asignado por las autoridades municipales.

cobrar el dinero de forma directa o recibir el vale asignado por las autoridades municipales. El cierre de la convocatoria: registrar el expediente del estudiante antes del viernes 14 de agosto en la comunidad escolar.

¿Cuáles son los requisitos y a quién le corresponde el apoyo de calzado en Ecatepec?

La Secretaría de Desarrollo Social local otorga el incentivo monetario exclusivamente a los alumnos que estudian el nivel primaria dentro de los planteles públicos estatales o federales de la demarcación. La regidora Oliva Salinas Tello aclaró que el padrón prioriza a las familias que viven en zonas vulnerables de la entidad.

Las personas interesadas en incorporar a sus hijos o nietos deben reunir la documentación básica del menor:

Entregar original y copia de la CURP actualizada del estudiante, identificación oficial del tutor y comprobante de domicilio de Ecatepec.

del estudiante, identificación oficial del tutor y comprobante de domicilio de Ecatepec. Demostrar la inscripción activa en una primaria pública de la localidad durante el presente ciclo escolar.

de la localidad durante el presente ciclo escolar. Comprobar que el menor habite dentro de cualquiera de las colonias o barrios del municipio de Ecatepec.

El apoyo de 400 pesos se suma a las entregas de útiles y uniformes otorgadas por el gobierno federal y mexiquense.

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