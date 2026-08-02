Las impactantes imágenes tras la granizada que colapsó la CDMX el 1 de agosto

La tarde-noche del sábado 1 de agosto la Ciudad de México (CDMX) vivió una intensa tormenta con descargas eléctricas y caída de granizo, lo que dejó imágenes impresionantes de la vida capitalina.
Las principales afectaciones, como calles llenas de granizo e inundaciones, se dieron en las alcaldías de Venustiano Carraza, Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y algunas zonas de Cuauhtémoc.
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Inundaciones provocaron caos en la Gustavo A. Madero
Las intensas precipitaciones provocaron caos en el norte de la ciudad debido a caída del árboles, inundaciones, además de generar retrasos y cierres en estaciones de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Esto causó grandes filas y altos tiempos de espera al interior de las estaciones del Metro CDMX para los capitalinos que salieron a disfrutar de la tarde del sábado.
Partido afectado por fuertes lluvias en CDMX
Como se mencionó, la alcaldía Iztacalco vivió momento complicado durante la noche del sábado y algunos espectáculos se vieron con afectaciones, principalmente en el Estadio Harp Helú y el Estadio GNP donde había un partido de los Diablos del México y el concierto de Harry Styles, respectivamente.
Debido al clima, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la alerta naranja para las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carraza; mientras que había alerta amarilla en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
¿Seguirán las fuertes lluvias en CDMX hoy domingo 2 de agosto?
En tanto, para este domingo, las autoridad capitalinas prevén fuertes lluvias con actividad eléctrica y posible caída de granizo, hasta el momento se desconoce si se activará alguna alerta, por lo que se recomienda estar al pendiente de las indicaciones oficiales.
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