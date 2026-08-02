Las impactantes imágenes tras la granizada que colapsó la CDMX el 1 de agosto

La tarde-noche del sábado 1 de agosto la Ciudad de México (CDMX) vivió una intensa tormenta con descargas eléctricas y caída de granizo, lo que dejó imágenes impresionantes de la vida capitalina.

Las principales afectaciones, como calles llenas de granizo e inundaciones, se dieron en las alcaldías de Venustiano Carraza, Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y algunas zonas de Cuauhtémoc.

🚨⛈️ Tremenda granizada colapsa vialidades de 3 alcaldías y suspenden espectáculos en CDMX



Las tormentas afectaron severamente arterias como Río Churubusco y Montevideo, cubriendo de blanco colonias como la Agrícola Oriental en Iztacalco.



Ante la nula visibilidad y acumulación… pic.twitter.com/y7sOU39Szi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 2, 2026

Atendimos la acumulación de agua pluvial a causa de la saturación de herramientas hidráulicas debido al granizo en el estacionamiento de una plaza comercial en la Colonia Dr. Ortiz Tirado, Alcaldía Iztapalapa. #AlMomento, informo que la zona fue liberada y se encuentra libre la… pic.twitter.com/doJEfBUm5t — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 2, 2026

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Inundaciones provocaron caos en la Gustavo A. Madero

Las intensas precipitaciones provocaron caos en el norte de la ciudad debido a caída del árboles, inundaciones, además de generar retrasos y cierres en estaciones de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Esto causó grandes filas y altos tiempos de espera al interior de las estaciones del Metro CDMX para los capitalinos que salieron a disfrutar de la tarde del sábado.

Derivado de las lluvias registradas el día de ayer y durante esta mañana, comparto los servicios que atendimos:



24 Árboles caídos

4 Postes caídos

3 Cortocircuitos @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/mziDU2tYMr — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 1, 2026

Partido afectado por fuertes lluvias en CDMX

Como se mencionó, la alcaldía Iztacalco vivió momento complicado durante la noche del sábado y algunos espectáculos se vieron con afectaciones, principalmente en el Estadio Harp Helú y el Estadio GNP donde había un partido de los Diablos del México y el concierto de Harry Styles, respectivamente.

Debido al clima, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la alerta naranja para las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carraza; mientras que había alerta amarilla en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

#Reportando 🧊 | Granizada vistieron de blanco a Iztacalco y Gustavo A. Madero, #CDMX. 🔴



⛈️⚠️ Impresionantes imágenes muestran la severidad de la fuerte granizada registrada esta tarde en la #CDMX. Diversas colonias de Iztacalco, así como de la alcaldía Gustavo A. Madero, se… pic.twitter.com/cyLjRKVrxo — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 2, 2026

#Reportando 🌳 | Árbol caído bloquea ambos sentidos en Av. Ticomán, #CDMX. 🚨



⛈️ Las fuertes lluvias acompañadas por intensas ráfagas de viento provocaron el colapso de un árbol sobre Avenida Ticomán, a la altura de la zona de Indios Verdes (Alcaldía Gustavo A. Madero - #GAM).… pic.twitter.com/NrDRMWCJGy — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 2, 2026

¿Seguirán las fuertes lluvias en CDMX hoy domingo 2 de agosto?

En tanto, para este domingo, las autoridad capitalinas prevén fuertes lluvias con actividad eléctrica y posible caída de granizo, hasta el momento se desconoce si se activará alguna alerta, por lo que se recomienda estar al pendiente de las indicaciones oficiales.

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