Vecinos de Gustavo A. Madero denuncian abandono de restos de animales torturados

Habitantes de la colonia Gertrudis Sánchez III Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, denunciaron un lamentable hallazgo sobre la avenida Gran Canal: fueron abandonados los restos de animales decapitados.

De acuerdo con los vecinos, en el lugar fueron encontrados restos de chivos, gatos, gallinas y perros, todos con evidentes señas de violencia, lo que ha desatado indignación y preocupación.

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Activistas denuncian que casos de tortura animal son constantes en la alcaldía

Debido a la gravedad de esta situación, activistas se dieron cita en el lugar, pues afirman que no es la primera vez que pasa una situación de este tipo en la alcaldía.

En entrevista para ADN40, Jackie, activista, denunció que muchas veces este tipo de delitos están relacionados con actos de santería, a pesar de que existe legislación que protege a los animales contra este tipo de acciones.

La activista explicó que por esta razón, las investigaciones deben realizarse como lo dicta la ley, pues existe legislación vigente que explícitamente tipifica este tipo de acciones como delito.

Además, la activista también explicó que aunque este tipo de hechos son frecuentes en la zona, las autoridades de la alcaldía han brillado por su ausencia, ya que no ha habido atención a reportes anteriores y mucho menos seguimiento a los casos.

¿Qué hacer en caso de hallar restos de animales con signos de violencia?

Levantar reporte a través de botón de pánico.

Levantar denuncia directamente ante la FIDAMPU (Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana).

Comunicarse con alguna organización civil.

En caso de encontrar a algún policía o patrulla, reportar inmediatamente para que den la atención correspondiente.