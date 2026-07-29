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Giro en la salud pública de Guanajuato: buscan acelerar entrega de todos estos medicamentos y la propuesta ya están en el Congreso

Este Estado pone en la mira el acceso a tratamientos especializados con una exigencia directa a las autoridades federales. La propuesta legislativa avanza en el Congreso del estado y busca respuesta antes de que termine el año

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3 minutos lectura
Escrito por: Gastón Amestoy

El Congreso de Guanajuato exige a tres instancias federales una respuesta puntual sobre el acceso a medicamentos que hoy siguen sin llegar a los pacientes que los necesitan. La exigencia se suma a otra iniciativa que la propia entidad ya trabaja en materia de salud mental, aunque ambos temas siguen procesos distintos dentro del Congreso.

El planteamiento pide acelerar los trámites de evaluación e incorporación de medicamentos huérfanos al catálogo oficial de salud. El texto también involucra a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Senado de la República en la revisión de un pendiente legislativo.

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¿Qué medicamentos busca destrabar el Congreso de Guanajuato?

El Congreso de Guanajuato centra la exigencia en los medicamentos que ya existen pero no llegan a los pacientes por trámites federales pendientes. El Consejo de Salubridad General debe reportar el avance de los procesos técnicos, científicos y administrativos que definen su incorporación al catálogo nacional de salud.

Entre lo que exige la propuesta se encuentra:

  • Medicamentos huérfanos en proceso de evaluación y reconocimiento regulatorio ante el Consejo de Salubridad General
  • Medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades raras, pendientes de inclusión en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud
  • Tratamientos especializados para personas con fibrosis quística, enfermedad señalada de forma explícita en el planteamiento

La meta declarada es facilitar el acceso oportuno a tratamientos especializados y fortalecer la atención integral de quienes viven con estos padecimientos. El Congreso guanajuatense enmarca el pedido como una forma de mejorar la expectativa de vida de las personas con fibrosis quística y de sus familias.

Un nuevo medicamento podría reducir el deterioro por Alzheimer
El Registro Nacional de Enfermedades Raras es la pieza que falta en la ley (George Frey/REUTERS)

¿Qué le exige Guanajuato a las autoridades federales?

La propuesta presiona también a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Cofepris deberá informar sobre los avances en la estandarización regulatoria para facilitar el acceso a tratamientos de enfermedades raras en prevención, diagnóstico y tratamiento.

El Senado de la República recibe una petición paralela: agilizar el análisis, discusión y dictaminación del proyecto que reforma la Ley General de Salud en materia de enfermedades raras. Ese proyecto incluye la creación del Registro Nacional de Enfermedades Raras, una figura que hoy no existe en la ley.

Cofepris deberá además mantener de forma proactiva las medidas que garanticen el acceso y suministro de medicamentos seguros, eficaces y de calidad, incluidos los huérfanos. El Congreso de Guanajuato queda a la espera de que las tres instancias federales respondan al exhorto planteado.

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