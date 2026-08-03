Atención usuarios del Cablebús Línea 2 en CDMX: a partir de este lunes cambia el tramo cerrado por mantenimiento

El Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX cerró el tramo Constitución de 1917 a Xalpa en la Línea 2 del Cablebús a partir de este lunes 3 de agosto. La medida corresponde a la segunda fase de la revisión anual del sistema teleférico y mantendrá suspendida la operación en esa sección hasta el 9 de agosto.

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¿Cuáles son las estaciones cerradas de la Línea 2 del Cablebús hasta el 9 de agosto?

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México confirmó que el mantenimiento abarca cuatro estaciones del sistema a partir de este lunes. Para mitigar las afectaciones en el traslado de la población de Iztapalapa, autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros ofrecen servicio gratuito en los trayectos suspendidos.

El plan de apoyo terrestre coordinado por la RTP opera mediante las siguientes conexiones hacia el Metro:

Constitución de 1917

Quetzalcóat

Torres Buenavista

Xalpa

Cablebús CDMX La Línea 2 del Cablebús CDMX entra en revisión: del 3 al 9 de agosto se verá afectado el servicio del tramo Constitución de 1917-Xalpa. (Facebook Cablebús CDMX)

¿Qué labores técnicas realiza la Secretaría de Movilidad en el Cablebús Línea 2?

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México ejecuta la sustitución de rodamientos en cuatro poleas motrices y de retorno, además de un mantenimiento mayor en los sistemas de frenado. Los ingenieros del organismo aplican pruebas de seguridad e inspecciones especiales en dos balancines de poste sobre el cable portador-tractor.

Las cuadrillas operativas del Servicio de Transportes Eléctricos intervienen los componentes mecánicos para certificar la operación del sistema:

Revisión de sistemas motrices: ajusta los mecanismos de tensión, sincronización y accionamientos de rescate.

ajusta los mecanismos de tensión, sincronización y accionamientos de rescate. Conservación de infraestructura: modifica las áreas operativas, subestaciones eléctricas y pasillos de abordaje.

Esta fase complementa los trabajos concluidos el pasado 2 de agosto en el sector de Xalpa a Santa Marta. A partir del lunes 10 de agosto y hasta el domingo 23, entrará en revisión la Línea 1.

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