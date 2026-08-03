Paso complicado en carreteras por bloqueos y fuertes accidentes hoy 3 de agosto

Si planeas salir de vacaciones y tomar carretera es mejor que tengas precaución, ya que los bloqueos, así como los accidentes dificultan la movilidad hoy lunes 3 de agosto.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional (GN) ya atienen diferentes problemas vehiculares, y para que los tengas presente y tomes las mejores alternativas, en adn Noticias te informamos de ellos.

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¿En que carreteras y autopistas hay bloqueos hoy?

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