¿Nunca sacaste un crédito Infonavit? Puedes tener dinero para reclamar en agosto 2026

Si durante tu vida laboral cotizaste al Infonavit, pero nunca utilizaste un crédito para comprar una vivienda, es posible que tengas dinero acumulado a tu nombre que podrías cobrar en este mes de agosto.

Y es que uno de los grandes beneficios de este recurso es que no se pierde con el paso del tiempo, por lo que pueden reclamarse cuando se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

Sin embargo, la devolución no aplica automáticamente para cualquier trabajador. En la mayoría de los casos, el trámite está dirigido a personas que ya cuentan con una resolución de pensión del IMSS o, en determinadas circunstancias, a los beneficiarios de un trabajador fallecido.

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¿Qué dinero puedes reclamar del Infonavit?

El recurso corresponde a la Subcuenta de Vivienda, un ahorro que se forma con las aportaciones que realizan los patrones al Infonavit durante la vida laboral de cada trabajador. Estas aportaciones equivalen al 5% del salario integrado y permanecen a nombre del derechohabiente, aun cuando nunca haya solicitado un crédito para adquirir una casa.

Un aspecto importante es que el derecho a recuperar este dinero es imprescriptible. Esto significa que los recursos no se pierden por el paso de los años y pueden solicitarse cuando la persona reúna los requisitos previstos por la legislación vigente.

Muchas personas desconocen que todavía conservan dinero en esta subcuenta porque nunca utilizaron un financiamiento del Infonavit o dejaron de cotizar hace varios años. Por ello, antes de iniciar cualquier trámite, es recomendable verificar si existe un saldo disponible.

Para hacerlo, el Instituto permite consultar la información mediante:

Mi Cuenta Infonavit

La aplicación oficial del Infonavit

Los kioscos de autoservicio habilitados por el Instituto

Mantenemos con @CFEmx acciones conjuntas en favor del Programa de #ViviendaParaElBienestar.



Ambas instituciones reafirmamos el compromiso con el bienestar de las familias mexicanas mediante nuestra participación en este programa impulsado por el Gobierno de México, encabezado… pic.twitter.com/iAMgD80BsR — Infonavit (@Infonavit) July 26, 2026

¿Quién puede solicitar la devolución y cómo se realiza el trámite?

La forma en que se entregan estos recursos depende del régimen con el que la persona se pensione ante el IMSS.

Quienes obtengan una pensión bajo la Ley del Seguro Social de 1973 pueden solicitar, si cumplen con los requisitos, la devolución del ahorro correspondiente en una sola exhibición. En cambio, para quienes se pensionen bajo la Ley de 1997, los recursos de la Subcuenta de Vivienda generalmente se integran al saldo administrado por su Afore para el cálculo de la pensión.

Entre los requisitos más importantes para solicitar la devolución se encuentran:

Contar con una resolución de pensión emitida por el IMSS, cuando corresponda.

No tener un crédito vigente con el Infonavit.

Tener actualizados y coincidentes el NSS, CURP y RFC en los registros del IMSS, el Infonavit, la Afore y la institución bancaria.

Presentar un estado de cuenta con CLABE bancaria vigente para recibir el depósito, cuando así aplique.

El trámite puede realizarse de manera presencial en un Centro de Servicio Infonavit (CESI), previa cita, o por internet a través de Mi Cuenta Infonavit, utilizando la e.firma cuando el procedimiento lo permita. Dependiendo del fondo donde se encuentren los recursos, la solicitud puede efectuarse directamente ante el Infonavit o mediante la Afore correspondiente.

El Instituto también recuerda que este procedimiento es gratuito, por lo que recomienda no recurrir a gestores o intermediarios que ofrezcan agilizar la devolución a cambio de un pago.

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