Es ley en México: la fuerte indemnización que las aerolíneas deben pagarte si cancelan tu vuelo este agosto 2026

Miles de familias mexicanas salen de viaje en avión rumbo a su destino vacacional durante agosto de 2026. Un retraso, una cancelación o una sobreventa de boletos pueden arruinar el plan familiar, pero la Procuraduría Federal del Consumidor recuerda que la ley protege al pasajero en cada uno de estos casos.

La Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor obligan a la aerolínea a responder cuando el problema es atribuible a la empresa. El nivel de compensación depende del tiempo que el pasajero espera en el aeropuerto y de si el vuelo finalmente despega o se cancela.

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¿Cuánto debe pagarte la aerolínea si tu vuelo se retrasa o cancela?

Profeco divide la compensación según el tiempo de espera en el aeropuerto. Entre una y dos horas de retraso, la aerolínea debe ofrecer alimentos y bebidas o un descuento para un vuelo posterior al mismo destino.

Entre dos y cuatro horas, el descuento no puede ser menor al 7.5% del precio pagado por el boleto. Pasadas las cuatro horas, el caso se equipara legalmente a una cancelación total.

La decisión final siempre corresponde al pasajero, no al mostrador de la aerolínea, y la misma lógica aplica en casos de sobreventa de boletos. Profeco y la Agencia Federal de Aviación Civil pueden sancionar a la empresa que se niegue a respetar la elección del viajero.

Opciones del pasajero ante retraso mayor a 4 horas o cancelación:

Reembolso total (o parcial) del boleto más indemnización no menor al 25%

Transporte sustituto en el siguiente vuelo disponible, con alimentos, hospedaje y traslado terrestre

Transporte en fecha posterior al mismo destino más la indemnización del 25%

El pasajero elige entre reembolso, transporte o reubicación (Getty Images)

¿Dónde y en cuánto tiempo debe pagar la aerolínea la indemnización?

Profeco opera módulos de atención en distintos aeropuertos del país como parte de un programa vigente del 18 de julio al 30 de agosto de 2026. Ahí el pasajero presenta su queja y la dependencia concilia directamente con la aerolínea.

La ley marca un plazo máximo de 10 días naturales para que la aerolínea pague la indemnización tras la reclamación. Los alimentos, bebidas y hospedaje, en cambio, deben cubrirse en el momento mismo del retraso o la cancelación.

Si la aerolínea no responde dentro del plazo, el pasajero puede escalar la queja ante la Agencia Federal de Aviación Civil o iniciar una demanda por la vía civil.

Antes de acudir al módulo de Profeco, conviene tener a la mano:

Pase de abordar y boleto de avión

Comprobantes de gastos por alimentos u hospedaje durante la espera

Capturas de pantalla del tablero de salidas del aeropuerto

Si tu vuelo se retrasa o se cancela este verano, guarda todos tus comprobantes de viaje y acude al módulo de Profeco más cercano antes de abandonar la terminal.

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