Monzón mexicano, onda tropical y ola de calor cambiarán el clima de México hoy lunes 3 de agosto

¡No salgas sin paraguas! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el Monzón mexicano, así como las ondas tropicales 23 y 24 seguirán causando lluvias en la mayor parte del país durante este lunes 3 de agosto.

De acuerdo al pronóstico de este día, las entidades más afectadas serán Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Durango, Zacatecas y Baja California Sur; no obstante, en otros puntos del país también se presentarán precipitaciones a lo largo de este lunes.

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¿En qué estados lloverá hoy 3 de agosto?

Estos son los estados que enfrentarán lluvias durante este lunes, de acuerdo a las autoridades federales:

Lluvias muy fuertes

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Nayarit

Lluvias puntuales

Sonora

Jalisco

Aguascalientes

San Luis Potosí

Chubascos

Zacatecas

Guanajuato

Colima

Michoacán

Querétaro

Estado de México (Edomex)

(Edomex) Guerrero

Baja California Sur

Nuevo León

Tamaulipas

Hidalgo

Puebla

Ciudad de México (CDMX)

(CDMX) Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán y Quintana Roo

Lluvias aisladas

Coahuila

Tlaxcala

Morelos

Tabasco

Ola de calor aumentará las temperaturas hoy 3 de agosto

La ola de calor y un anticiclón mantendrán las altas temperaturas, superiores a los 45ºC, en Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.

¿Cuál será el clima en CDMX hoy?

Por otro lado, el SMN informó que la capital del país tendrá una mañana nublada con ambiente fresco donde la mínima será de 13 a 15ºC; sin embargo, mientras se aproxima la tarde el ambiente será cálido ya que la máxima se estima entre 26 y 28 grados.

Es importante mencionar que desde la tarde y hasta que acabe el día se esperan chubascos o lluvias fuentes con descargas eléctricas y caída de granizo.

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